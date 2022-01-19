Окунались в прорубь, грелись у костра, постояли в очереди за святой водой: Как на Дону встретили Крещение

Ростовчане пришли на водосвятный молебен в храм на Западном. Фото: ПОПОВА Екатерина

Ростовчане встретили важный праздник в жизни православных христиан - Крещение. Многие верующие отправились на службу в храм, кто-то просто пришел на подворье за освященной водой, а некоторые отважились окунуться в прорубь. Наши корреспонденты сняли кадры в Ростове и получили приветы из области.

ОТВАЖИЛИСЬ ВПЕРВЫЕ

В ночь с 18 на 19 января в освященной купели в парке птиц "Малинки" под Шахтами многие отважились трижды окунуться в ледяную воду впервые. Видео дебютного погружения прислали нам читательницы "КП - Ростов-на-Дону".

Девушки отметили особую атмосферу, царящую среди людей, приобщившихся к экстремальному обряду. Для посетителей были организованы раздевалки, чтобы после омовения люди могли быстро переодеться в сухие вещи. А после - погреться у костра и попить чаю с баранками.

Очередь за освященной водой выстроилась нешуточная. Фото: ПОПОВА Екатерина

ПРАЗДНИК-ТО - 19 ЯНВАРЯ

Вечером и в ночи в купель погружается или молодежь, или те семьи, которые давно следуют такой традиции. А водосвятные молебны служатся как в канун Крещения, так и в сам праздник. Поэтому сегодня в храмы Ростова и области потянулись дончане, чтобы освятить воду и принести ее домой.

Наш корреспондент сняла целую очередь в храме святого Георгия Победоносца на Западном. Люди пришли с бутылками для воды по пять литров, старались попасть под брызги сами и придвигали поближе своих детей и внуков, когда священник кропил емкости с водой прихожан и самих людей. А детвора с любопытством изучала праздничное оформления храмового подворья.

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