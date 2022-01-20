Новости Ростова-на-Дону на 20 января 2022: власти рассказали, когда начнется вакцинация подростков

Фото: Олег Золото.

Новости Ростова-на-Дону на 20 января 2022 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в донской столице и других городах.

Вакцинация детей от коронавируса начнется в следующем месяце. Как рассказал главный санврач Евгений Ковалев, в феврале в область поступит первая партия препарата. Ранее ростовский медик рассказал, зачем прививать подростков от COVID-19.

Ростовский комитет по охране ОКН лишил речной вокзал статуса объекта культурного наследия. Комитету пришлось принять такое решение после того, как власти проиграли суд собственнице четырех объектов недвижимости и прилегающего к зданию участка. Она сообщила суду, что собственники провели реконструкцию здания после того, как получили разрешение департамента архитектуры. После реконструкции объекты утратили аутентичность.

В Ростове умерла беременная женщина, у которой подозревали ковид. Как пояснили в пресс-центре по борьбе с COVID-19, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. После этого ростовчанку отправили на реанимобиле в многопрофильное учреждение, но по дороге она скончалась. Причиной трагедии власти называют позднее обращение за медпомощью.

В Батайске изменили схему движения автобусов № 201 и 203. По данным минтранса, теперь эти маршруты будут напрямую связаны с Ростовом. Маршрут № 201 свяжет ЖК «Южный берег» и Привокзальную площадь, а маршрут № 203 — микрорайон Березовая Роща и Привокзальную площадь. По двум маршрутам будут ходить по два автобуса.

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