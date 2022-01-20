В Ростове ПЦР-тесты оказались дешевле, чем в Краснодаре, но дороже, чем в других городах ЮФО

Цены ПЦР-тестов могут сильно различаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области губернатор 18 января сообщил о подорожании ПЦР-тестов на коронавирус. Выяснили, как изменилась стоимость анализов в Ростове, и сравнили ее с ценами в других городах области.

Мы проверили цены в десяти частных диагностических центрах Ростова-на-Дону. Самая низкая стоимость ПЦР-теста составляет 1400 рублей, самого дорогого — 2500 рублей. В июле цены на анализы варьировались от 1400 до 1900 рублей.

В соседнем Краснодаре ПЦР-тест в большинстве случаев сделают за 1600 — 1700 рублей. Если рассмотреть стоимость процедуры в десяти популярных медицинских центрах, самый дешевый тест будет стоить 1490 рублей, самый дорогой — 2500.

В других крупных городах ЮФО цены ниже. Так, в Астрахани самый дешевый тест обойдется в 1000 рублей, самый дорогой — в 2500 рублей. В Волгограде максимальная стоимость анализа не превышает 2200 рублей. Минимальная цена составляет 1300 рублей.

Напомним, 18 января Василий Голубев сообщил о тенденции к подорожанию ПЦР-тестов в Ростовской области. По его словам, в некоторых случаях выявлен скачкообразный рост стоимости. Ростовское УФАС собирается проверить цены в частных центрах на этой неделе.

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