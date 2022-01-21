Новости Ростова-на-Дону на 21 января 2022: для переболевших ковидом закупят путевки в санатории

Для переболевших ковидом приобретут 64 путевки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новости Ростова-на-Дону на 21 января 2022 — публикуем подборку. Рассказываем, что произошло в городе и области за сутки.

В Ростове прекратили производство по иску о строительстве торгового центра вместо фонтана на площади Ленина. Завершить разбирательство решил истец — отделение Всероссийского общества охраны памятников истории. Ранее организация протестовала против возведения на площади двухэтажного магазина.

В Ростовской области квадратный метр жилья существенно подорожал в 2021 году. По словам экспертов, в начале прошлого года квартиры продавали за 66,4 тысячи рублей за квадратный метр, в декабре — за 95,5 тысячи. Подорожание связывают с ростом стоимости стройматериалов и логистики.

Минздрав закупит 64 путевки в санатории. Их собираются выдавать жителям, которые переболели ковидом и нуждаются в реабилитации. На эти цели власти готовы потратить более 4,5 миллиона рублей.

На семи улица Ростова ограничили движение. С 19 января по 15 апреля ограничения будут действовать на Варфоломеева в районе домов № 118 и 120. С 19 января до 19 июля частично перекроют движение на улице Седова в районе дома № 21/1.

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