Полузащитник «Спартака» перешел в «Ростов». Кто такой Степан Мельников

Мельников подписал контракт с "Ростовом" на 4,5 года. Фото: ФК "Спартак".

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников перешел в ФК «Ростов». 19-летний спортсмен подписал с клубом контракт на 4,5 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Степан Мельников — воспитанник академии московского «Спартака». В 2019 году начал играть за молодежную команду клуба и в тот же год дебютировал в Юношеской футбольной лиге. В молодежном первенстве выступал с 2019 по 2020 годы, провел 38 матчей и забил 12 мячей.

Зимой 2021 года начал выступать за фарм-клуб «Спартак-2». В сезоне 2020/21 Мельников провел за команду 14 матчей в ФНЛ и забил три мяча. Летом присоединился к «Спартаку» в предсезонном сборе и принял участие в нескольких товарищеских матчах. В Чемпионате России полузащитник впервые выступил 29 ноября в матче против «Уфы». Он провел на поле 15 минут, не отметившись результативными действиями.

Напомним, 18 января в «Ростов» на правах аренды перешел другой молодой футболист — 20-летний Александр Сильянов, защитник «Локомотива» и молодежной сборной России. В начале января к «желто-синим» присоединился полузащитник норвежского клуба «Лиллестрем» Магнус Кнудсен, а в декабре — полузащитник белорусского «Динамо» Александр Селява.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости ФК «Ростов» из Испании: что происходит с командой во время сборов

Публикуем последние изменения в клубе и прогноз на первый товарищеский матч. (Подробности)

Кого может купить ФК «Ростов» в зимнее трансферное окно 2022

Рассказываем о карьерном пути и успехах футболистов, которым прочат переход в донской клуб. (Подробности)