Новости Ростова-на-Дону на 22 января 2022: топ главных событий

Фото: Екатерина Попова.

Новости Ростова-на-Дону на 22 января 2022 — собрали главные события за сутки. Рассказываем, что произошло в донской столице и области.

На левом берегу планируют создать триатлонный центр с бассейном. О строительстве городские власти договорились с группой фитнес-центров. В рамках концессии компания получила 155 га земли — небольшая часть территории будет отведена под строительство спортцентра.

В Ростовской области задержали сотрудников кредитной фирмы, которые забирали маткапиталы клиентов. По данным донского управления МВД, аферисты отрыли три кредитно-финансовые компании. Они предлагали женщинам, родившим второго ребенка, помощь в реализации материнского капитала, но по факту присваивали его себе.

Утверждены дополнительные выплаты для медиков скорой помощи. Согласно постановлению главы донского минздрава, врачам должны добавить 20 тысяч рублей, фельдшерам — 10 тысяч.

В Новочеркасске чиновника подозревают в халатности, повлекшей серьезный ущерб администрации. По данным прокуратуры, руководитель отдела департамента строительства подписал акты о приемке работ по ремонту трамвайных путей. Средства получила одна компания, а работы выполнила за те же деньги уже другая. Ущерб оценивается в 8,9 миллиона рублей.

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