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Общество24 января 2022 6:00

На Северном водохранилище Ростова-на-Дону начаты ремонтные работы

Цель – не допустить возникновения аварийной ситуации, которая произошла в марте прошлого года
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
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Фото: минприродыро.рф

Фото: минприродыро.рф

Уровень воды в Низовом водохранилище в Ростове-на-Дону был планово понижен в результате начала проведение ремонтных работ.

Об этом сообщает эксплуатирующая организация МП «Ростовводстройэксплуатация».

Цель – не допустить возникновения аварийной ситуации, которая произошла в марте 2021 года. Тогда из-за деформации затвора гидротехнического сооружения было спущено практически 95% воды.

Работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией по масштабному ремонту ГТС. Уровень воды останется пониженным до середины апреля 2022 года.

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