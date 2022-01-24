На Северном водохранилище Ростова-на-Дону начаты ремонтные работы

Фото: минприродыро.рф

Уровень воды в Низовом водохранилище в Ростове-на-Дону был планово понижен в результате начала проведение ремонтных работ.

Об этом сообщает эксплуатирующая организация МП «Ростовводстройэксплуатация».

Цель – не допустить возникновения аварийной ситуации, которая произошла в марте 2021 года. Тогда из-за деформации затвора гидротехнического сооружения было спущено практически 95% воды.

Работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией по масштабному ремонту ГТС. Уровень воды останется пониженным до середины апреля 2022 года.