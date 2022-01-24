Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 13:59

В Ростовской области водитель мог замерзнуть в кювете, когда его автомобиль сломался на трассе

На помощь подоспели сотрудники Госавтоинспекции
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские помогли отбуксировать машину из кювета на дорогу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Полицейские помогли отбуксировать машину из кювета на дорогу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Когда природа устраивает нам испытания, люди становятся более дружными. И при всей нашей вооруженности технологиями зачастую не обойтись без внимательности и решимости людей. Это в очередной раз доказали жители Дона. В Ростовской области инспекторы ДПС помогли автомобилисту не замерзнуть на трассе в мороз и снегопад. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Все началось с того, что автомобиль жителя Семикаракорского района района сломался на загородной трассе.

Экипаж сотрудников ДПС патрулировал трассу Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. Снегопад для ростовских водителей ежегодное, но не столь частое явление, и на дороге может произойти что угодно. В какой-то момент старший инспектор Юрий Галушкин и инспектор Михаил Калинин заметили съехавший с дороги автомобиль.

Водителя пересадили в патрульную машину, чтобы он мог отогреться. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Водителя пересадили в патрульную машину, чтобы он мог отогреться. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

- Лейтенанты полиции подъехали к водителю и выяснили, что он не смог справиться с управлением Nissan Almera Classic и угодил в кювет, - рассказали в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Инспекторы, оценив обстановку, вызвали специализированную технику, чтобы поставить машину на колеса. А самого водителя в это время пересадили в патрульную машину, чтобы отогреться.

Когда приехал эвакуатор, правоохранители помогли отбуксировать иномарку на дорогу. Водитель с благодарностью стражам порядка сел за руль и отправился дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта на остановках

Перевозчик считает, что проблема связана с дорожной ситуацией (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Климатолог рассказал, грозит ли Ростовской области снежный апокалипсис Краснодара

Ученый назвал причины сильных осадков в южных регионах (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ