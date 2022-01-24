В Ростовской области водитель мог замерзнуть в кювете, когда его автомобиль сломался на трассе

Полицейские помогли отбуксировать машину из кювета на дорогу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Когда природа устраивает нам испытания, люди становятся более дружными. И при всей нашей вооруженности технологиями зачастую не обойтись без внимательности и решимости людей. Это в очередной раз доказали жители Дона. В Ростовской области инспекторы ДПС помогли автомобилисту не замерзнуть на трассе в мороз и снегопад. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Все началось с того, что автомобиль жителя Семикаракорского района района сломался на загородной трассе.

Экипаж сотрудников ДПС патрулировал трассу Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. Снегопад для ростовских водителей ежегодное, но не столь частое явление, и на дороге может произойти что угодно. В какой-то момент старший инспектор Юрий Галушкин и инспектор Михаил Калинин заметили съехавший с дороги автомобиль.

Водителя пересадили в патрульную машину, чтобы он мог отогреться. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

- Лейтенанты полиции подъехали к водителю и выяснили, что он не смог справиться с управлением Nissan Almera Classic и угодил в кювет, - рассказали в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Инспекторы, оценив обстановку, вызвали специализированную технику, чтобы поставить машину на колеса. А самого водителя в это время пересадили в патрульную машину, чтобы отогреться.

Когда приехал эвакуатор, правоохранители помогли отбуксировать иномарку на дорогу. Водитель с благодарностью стражам порядка сел за руль и отправился дальше.

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