Как ростовчане верят в привидения, видят загадочные силуэты и подкармливают домового

У некоторых дома всегда найдется блюдечко молока для домового Фото: Евгения ГУСЕВА

Думаю, многие в детстве слышали от родных присказку про таинственного домового. Маленького чудика, который охраняет квартиру от незваных гостей и злых духов. Мол, чтобы добрый «сторож» делал свою работу хорошо, его нужно подкармливать - когда молоком, когда конфетками.

Наши бабушки действительно верили, что доброго «квартиранта» даже можно услышать. То ложками погремит, то свет выключит, а иногда и во сне придет. Но эти милые присказки еще ничего по сравнению с тем, что чувствуют у себя в квартирах некоторые ростовчане.

Кто-то рассказывает про белые тени, расхаживающие по дому, кто-то видит силуэты бородатых мужчин в плаще, ну а некоторые слышит пугающие звуки и просто не могут находиться в собственной квартире

Журналист «КП – Ростов–на–Дону» пообщалась с ростовчанами, которые считают, что им доводилось встречаться с разными потусторонними гостями. Иногда эти «свидания» оказывались приятной неожиданностью, а иногда - вселяли страх и ужас.

ИСТОРИЯ № 1. ЗАГАДОЧНАЯ ДВУШКА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

- Когда мне было лет 19, мы с мамой и ее мужчиной по имени Женя жили в съемной квартире в центре Ростова. Это была уютная двушка в историческом доме, - рассказывает ростовчанка Анастасия Карпушина. - По словам соседей напротив, чего тут только не происходило за эти долгие годы. То муж прежней хозяйки повесится, то постояльцы услышат странные шорохи в коридоре. Ну такой классический комплект баек в стиле «Галька из пятой квартиры видела, как в небе пролетала баба Яга». Мы, понятное дело, в это не верили: ну мало ли кто что сказал?

Но после одной ситуации скепсис изрядно поубавился. Однажды ночью парень мамы решил сходить на кухню за стаканом воды. Путь туда лежал через длинный коридор, свет в нем хоть и включался автоматически, но происходило это с запозданием. Как только Женя дошел до кухонной двери, лампочка зажглась. В эту секунду он боковым зрением увидел, что какой-то маленький человечек прыгает с кухонного телевизора прямо на спинку дивана. Женя поворачивается, чтобы разглядеть, а там уже никого нет. В тот момент даже взрослому, вменяемому мужчине стало, мягко говоря, не по себе. Хорошо, что через полгода мы все-таки оттуда съехали.

Психолог объясняет, что вера в потусторонние силы может быть защитной реакцией Фото: Евгения ГУСЕВА

ИСТОРИЯ № 2. МАМОЧКА ПРИШЛА ПОПРОЩАТЬСЯ

- В прошлом году умерла моя мама. В ночь, когда ее отвозили в морг, я осталась ночевать в квартире, где это все это произошло, - делится своей историей другая ростовчанка Анна Скоробогатова. - Родственники не хотели, чтобы я ночевала в квартире одна, каждый звал к себе. Но ехать к ним я отказалась, мотивируя тем, что дома мне спокойнее. К счастью, уснула мгновенно и проспала беспробудно почти всю ночь. А под утро слышу как открывается входная дверь и кто-то стучит каблучками. Еще сонная подумала, это, наверное, тетя не смогла дозвониться и решила навестить. По-прежнему слышу шаги и чувствую, что кто-то заглядывает в комнату, а потом уходит. Позже просыпаюсь от дверного звонка, иду открывать и понимаю, что утром никто не мог зайти, ведь дверь была закрыта изнутри. Я думаю, это мамочка приходила попрощаться. Стук ее любимых каблучков я узнаю из тысячи.

ИСТОРИЯ №3. БЕЛЫЙ СИЛУЭТ

- Эту историю мне рассказал мой папа, он уверен, что, будучи подростком встретился с настоящим домовым, - рассказывает студентка Анна Погорелова. – В тот момент моя бабушка была на последнем месяце беременности. И со дня на день все семейство ожидало долгожданное пополнение. Как-то ночью папа проснулся от того, что на него кто-то пристально смотрит. Не понимая, что происходит, он решил окинуть взглядом дверной проем, как вдруг в комнату кто-то зашел. Но вместо родных, отец увидел странный белый силуэт, который стоял на пороге около минуты, а затем исчез. На утро стало известно, что его бабуля наконец-то родила. Папа до сих пор считает, что это был домовой, который пришел к нему, чтобы сообщить весть о рождении брата.

Некоторые даже ищут полтергейстов с помощью оборуования Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОРИЯ № 4. ДОМОВЕНОК БАЛУЕТСЯ

- Но это еще не все чудеса, - уверяет ростовчанка. – Как-то два года назад вместе с бывшим парнем ездила в деревню Порт-Катон к его бабушке. По приезде нас тут же посадили за стол, накормили, напоили, а потом началась моя любимая часть «увлекательные истории». Татьяна Федоровна рассказала, что года два назад к ней в гости приезжала двоюродная сестра Нина. Точно также они пили чай и болтали о жизни. Ниночка то и дело разглядывала все вокруг.

- Ой, а что это у тебя за вазончик такой интересный? И шторки, смотрю, новые прикупила. А под кроватью зачем стакан молока стоит? Ты что в домового веришь? - с иронией поинтересовалась родственница.

Татьяна Федоровна улыбнулась и одобрительно кивнула: "Ага, говорит, верю". Но гостья лишь назвала все это бредом и плодом фантазий.

- А дальше, по рассказам бабули, началось самое интересное, - продолжает ростовчанка. - Сестрица решила остаться на ночевку. Все вроде бы прошло хорошо, на качество подушек и чистоту белья не жаловалась и ладно. Но утром, Ниночка выбежала на кухню c выпученными глазами: "Таня, Таня, там такое! Я ночью чуть не задохнулась. Было ощущение, что на грудной клетке прыгает то ли огромный кот, то ли собака. С трудом дышать могла!".

Бабуля предложила ей чай, а затем вручила два кусочка печенья и стакан молока

- Это мой домовенок балуется, рассердился поди на тебя. Теперь вот неси ему лакомства, чтобы простил, - только и улыбнулась хозяйка.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Мы видим то, что хотим видеть"

- Если у человека в картине мира есть убеждение: «призраки, барабашки, домовые существуют», то он будет предрасположен их увидеть, - считает ростовский психолог Полина Шаповалова. - И каким-то необъяснимым (возможно, из-за дефицита информации или знаний в каких-то областях) явлением человек будет искать, и главное находить ответы. Причем не с точки зрения науки, а с позиции «я же говорил, призраки существуют».

Давно известен факт: мы видим не объективную реальность, а лишь то, что хотим видеть. Например, в 90-х годах психологи из Университета Иллинойса в Спрингфилде устроили эксперимент. Двум группам людей проводили экскурсию по вековому и давно закрытому театру Линкольн-сквер. Разница лишь в том, что одной группе перед началом экскурсии рассказали, что там обитают призраки. Второй - не говорили ничего. Так вот первая группа сообщала о странных ощущениях и происшествиях в процессе экскурсии. Вторая, соответственно, ничего подобного не говорила.

Еще одной причиной веры в потустороннее – это механизм психологической защиты «отрицание». Он запускается, чтобы сохранить психику от разрушения, часто, когда люди узнают о смерти близкого человека. То есть личность не хочет принимать утрату, как данность. Отрицая факт смерти, человек ищет подтверждения, что дух близкого рядом, и он его слышит. И опять-таки находит этому подтверждения. Некоторые маркетологи «призывают призраков на работу» для раскрутки своих проектов. И это работает, ведь в историческое место или театр люди пойдут куда охотнее, если там есть «живой» призрак.

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