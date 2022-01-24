За похищение должника пятеро мужчин из Ростовской области пойдут под суд

Подозреваемые в похищении человека скоро предстанут перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области окончено расследование громкого уголовного дела, связанного с похищением человека, сообщает региональный следком.

По информации ведомства, летом 2020-ого года обвиняемые, сговорившись, в поселке Синегорский Белокалитвинского района избили и похитили мужчину. Дело в том, что потерпевший был должником одного из злоумышленников. Но возможности ввернуть долг у мужчины не было. Тогда-то, по версии следователей, и было организовано похищение.

Как рассказали в областной прокуратуре, жертву вывезли за пределы поселка и там, в безлюдном месте, вновь набросились на дончанина, требуя вернуть имущество, а заодно - деньги. Во время экзекуции мужчина согласился отдать нападавшим то, что те просили. После этого потерпевшего отпустили.

- Через некоторое время он выполнил их требования, - пояснили в надзорном ведомстве.

А еще потерпевший рассказал о случившемся оперативникам. Пятерых нападавших задержали. В их домах во время обыска нашли наркотики, две осколочные гранаты и боевые патроны.

- В отношении подозреваемых завели дело по статья «Похищение человека», «Организация похищения человека», «Вымогательство», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Незаконный оборот наркотических средств», «Незаконный оборот взрывных устройств», - резюмировали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ростовской области.

Если суд признает вину злоумышленников, они могут сесть в тюрьму на срок до 12 лет каждый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ищут 4-летнего малыша, которого похитили два дня назад

Приметы ребенка: рост 110 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза (подробнее)