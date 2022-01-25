Новости Ростова-на-Дону на 25 января 2022: топ главных событий

Фото: Александра Какасьева.

Новости Ростова-на-Дону на 25 января 2022: собрали главные новости к этому часу. Рассказываем, какие события произошли в донской столице, а также в других городах и районах области.

Сергей Куц покинул пост министра строительства, архитектуры и территориального развития. По данным регионального развития, чиновник уволился по собственному желанию. Обязанности главы минстроя будет исполнять заместитель Сергей Вифлянцев.

В Ростовской области растет заболеваемость в образовательных учреждениях. Главный санврач Евгений Ковалев сообщил, что за неделю в детсадах заразились 64 малыша и 45 сотрудников, в школах — 880 учеников и 93 сотрудника. По его словам, при необходимости в области будут точечно вводить дистанционное обучение.

Из-за распространения штамма омикрон Ростовской области грозят ограничения. На заседании оперштаба о ситуации про ковиду Евгений Ковалев рассказал, что Роспотребнадзор уже подготовил предложения для губернатора. По его мнению, в первую очередь усилить контроль нужно в Ростове, Батайске, Волгодонске, городе Зверево, в Азовском, Аксайском, Мясниковском, Кагальницком и Шолоховском районах.

В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» с 907 по 925 км планируют расширить до шести полос. Сейчас подрядчиков для выполнения работ ищет компания «Автодор». На реконструкцию планируется потратить 1,2 миллиарда рублей.

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