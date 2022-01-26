COVID-19 и отдых за границей

В сложной эпидемиологической ситуации многие туристы отказываются от зарубежных поездок. Фото: Антон Петлица

Пандемия кардинально изменила мир. Привычными стали онлайн-покупки, дистанционный формат работы и, увы, иногда отказ от любимого досуга. Но как быть, если человеку требуется «перезагрузка»? Когда очень хочется не на дачу, а поближе к морю? Тем более, некоторые страны открывают границы. Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южного российского института управления РАНХиГС Николай Сармин ответил на самые распространенные вопросы об особенностях организации отдыха в условиях COVID-19.

- Очевидно, что если раньше человек мог запланировать поездку заранее - за полгода или даже год, то сейчас долгосрочные планы лучше не строить, - подчеркнул эксперт. - Потому что меняется эпидемиологическая обстановка, соответственно, требования и правила.

В течение 2020-2021г.г. был принят ряд важных нормативно-правовых актов, регулирующих потребительские отношения в сфере туризма, - подчеркнул эксперт.

18.11.2020г. Правительством РФ утверждены новые Правила оказания услуг по реализации туристского продукта (постановление № 1852), которые будут действовать до 31.12.2026 года.

Правилами предусмотрена возможность заключать договор об оказании туристких услуг не только в бумажной форме, но и в электронной. В этом случае договор считается заключенным с момента оплаты туристом путевки или тура.

Не позднее 24 часов до начала путешествия потребителю должны быть переданы документы, удостоверяющие право туриста на услуги, входящие в туристский продукт, в том числе:

- билет, подтверждающий право на перевозку;

- ваучер, подтверждающий право на размещение,

- заключенный в пользу туриста договор добровольного страхования;

- договор о реализации туристского продукта.

Если договор заключен менее чем за 24 часа до начала путешествия, то перечисленные документы могут быть переданы в более поздние сроки при согласии потребителя.

При расторжении договора в случае обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью туриста или опасности причинения вреда его имуществу, до начала путешествия потребителю возвращается общая цена туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Как и ранее, туроператор обязан предоставить потребителю качественный туристский продукт в соответствии с договором и действующим законодательством.

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору в письменной форме и в течение 20 дней с даты окончания действия договора. Срок рассмотрения претензии - 10 дней.

ВАЖНО: по договору, заключенному c турагентом, ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание потребителю услуг, входящих в туристский продукт, все равно несет туроператор.

В целях внесения единообразия в деятельность турагентов и туроператор приказом Ростуризма от 27.11.2020г. № 448-Пр-20 утверждены две типовые формы договора о реализации туристского продукта, которые рекомендовано использовать туроператорам и турагентам. Рекомендательные не означает обязательные. Но использование типовых форм позволяет сторонам договора избежать спорных ситуаций, и должно говорить о более ответственном отношении турагентов и туроператоров к потребителям.

Эксперт напоминает потребителям об окончании отсрочки, действующей для туроператоров при исполнении договоров о реализации туристского продукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно (введена постановлением Правительства РФ от 20.07.2020г № 1073). С 1 января 2022 года потребители могут заявить права, предусмотренные законодательством, в том числе право на возврат уплаченных по договору денежных средств.

В этом случае дополнительно к сумме, уплаченной по договору, туроператоры обязаны уплатить потребителю проценты за пользование указанными денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, за каждый календарный день пользования. Проценты начисляются со дня предъявления заказчиком соответствующего требования до дня возврата заказчику уплаченной за туристский продукт денежной суммы.

Из нового: рекомендации Роспотребнадзора, которые были опубликованы после многочисленных спорных ситуаций между туристами, туроператорами, агентами и авиаперевозчиками, возникших в период пандемии. Исходя из того, что ситуация из-за COVID-19 как в зарубежных странах, так и в России продолжает оставаться достаточно напряженной, а значит дальнейшие разночтения возможны, ведомство советует «добиваться решения спорной ситуации в досудебном порядке в целях достижения консенсуса между сторонами обязательства на основе взаимного учета интересов друг друга».

То есть, принимая решение о поездке за границу, надо понимать, что возможны самые разные ситуации, в которых не всегда виноват туроператор или авиперевозчик. И с уважением относится к санитарным требованиям страны, в которой планируете провести отдых. Потому что это и ваша безопасность.

По заказу Департамента экономики г. Ростова-на-Дону.