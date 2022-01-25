В администрации рассказали, почему в Ростове во время пурги нет автобусов

В администрации Ростова заверили, что в городе курсирует достаточное количество автобусов Фото: Иван МАКЕЕВ

На донскую столицу в понедельник утром обрушилась метель. Из-за непогоды на дорогах образовались пробки. А еще, по словам ростовчан, городские автобусы словно испарились с маршрутов.

Так, на отсутствие транспорта утром в час-пик пожаловались жители микрорайона Левенцовский.

- На остановках с утра были толпы людей. А автобусы просто не ходили. Я минут 20-30 стояла на остановке на Еременко-Жукова. Не увидела за этот отрезок времени ни 67-го автобуса, ни 85а, ни 71-го, ни 26-го. Еле уехала на автобусе, курсирующем по 55-му маршруту, - пожаловалась женщина.

В свою очередь, в городской администрации сообщили, что в городе 24 января работали 659 единиц общественного транспорта. По словам властей, цифра соответствует «среднему уровню выпуска по итогам прошлой недели».

Прокомментировали и транспортное обслуживание Левенцовки.

- В настоящее время транспортное обслуживание населения, проживающего в микрорайоне Левенцовский, осуществляется восемью муниципальными маршрутами: №№ 16, 26, 55, 67, 67а, 71, 73, 74. Сотрудники Департамента транспорта ежедневно контролируют и анализируют исполнение перевозчиками утвержденных графиков движения с использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, - рассказали в департаменте транспорта.

По словам специалистов, в понедельник утром на линию по муниципальным маршрутам, обслуживающим Левенцовский, вышло 87 автобусов, что составляет 92% от планового количества. Эта цифра соответствует среднему выпуску прошедшей недели и аналогичному периоду прошлого года.

- Ухудшение погодных условий приводит к общему снижению скорости движения потока транспортных средств, в результате чего интервалы между автобусами увеличиваются, соответственно, увеличивается время ожидания автобусов пассажирами, - сказали в ведомстве.

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