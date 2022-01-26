«Настрой позитивный»: в Ростовском водоканале рассказали о рабочих процессах

Фото: АО «Ростовводоканал»

Конец минувшего года в Ростовводоканале выдался напряженным. И речь не только о смене руководства. Как завершила год ресурсоснабжающая организация, рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Дмитрий Черняев.

«ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

По словам спикера, предприятие работает в штатном режиме, выполняя все свои обязательства перед клиентами.

- Настрой позитивный. Городская администрация и правоохранительные органы нас поддержали, помогли разобраться в сложившейся ситуации. За это им большое спасибо. Что же до работы предприятия, то Ростовводоканал, несмотря на возникшие сложности, обладал и обладает мощным ресурсом – высокопрофессиональным коллективом. Сейчас мы продолжаем работать в штатном режиме, выполняем все свои обязательства как перед сотрудниками, так и перед абонентами, - пояснил Дмитрий Черняев.

В прошлом году организация проделала большую работу. Так, было заменено более 16 километров водопровода и 6 километров канализации. Производственная программа выполнена на 100%.

Как сообщил Дмитрий Черняев, вскоре в организации пройдут аудит и инвентаризация.

- Процесс начнется в ближайшее время. Могу заверить, что независимо от результатов проверки приоритетами Ростовводоканала останутся предоставление качественных услуг жителям, своевременная модернизация объектов и бережное отношение к единственному водоисточнику - реке Дон, - продолжил собеседник.

КАЧЕСТВО ВОДЫ НА СТРОГОМ КОНТРОЛЕ

По словам Дмитрия Черняева, предприятие уделяет большое внимание качеству воды, которая течет из кранов.

- Качество водопроводной воды зависит от состояния водоисточника (реки Дон – прим. ред.), от состояния водопроводных городских и внутридомовых сетей, а также от системы очистки, которая используется предприятием. Качество подаваемой в сеть воды контролируется лабораторией ежечасно, отбираются сотни проб по 51-му показателю. По результатам исследований питьевая вода на выходе из очистных сооружений водопровода и в разводящей сети соответствует нормам и требованиям СанПиН. Однако по наблюдениям специалистов Ростовводоканала состояние Дона с каждым годом ухудшается: происходит обмеление реки, меняется ее биологический состав. Периодически наблюдается увеличение количества летучих органических веществ, придающих воде неприятный рыбный, болотистый запах. Эти вещества безвредны, но создают дискомфорт при использовании питьевой воды. Чтобы решить проблему запаха, Ростовводоканал постоянно модернизирует комплекс очистных сооружений, - сообщил эксперт.

ПЛАНЫ НА ГОД

Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели установку по приготовлению и дозированию порошкового активированного древесного угля. Он обладает уникальными характеристиками: собирает в себя соединения, вызывающие запах, при этом даже те, что присутствуют в воде на уровне нанограммов и не влияют на химический состав, но при этом вызывают ухудшение запаха и привкуса. Установка доказала свою эффективность.

- В планах Производственной программы - 2022 капремонт участков водоводов крупного диаметра по улице Путевой; ремонт водопроводной сети протяженностью 570 метров по улице Фурмановской от Мартовицкого до Тбилисской; капитальный ремонт участка напорной канализационной сети протяженностью 780 м по переулку Изыскательскому; капитальный ремонт участка канализационной сети протяженностью 370 м, по улице Страны Советов. А также ремонтные работы на производственных объектах - водопроводно-насосной станции по проспекту 40-летия Победы; капитальный ремонт насосного агрегата на главной канализационной насосной станции города и многое другое.

Кроме того, Ростовводоканал намерен продолжить наблюдения за изменениями в реке Дон, а также исследовательскую работу по поиску новых технологий очистки. Это позволит своевременно и эффективно отвечать на новые вызовы со стороны природы, - сообщил Дмитрий Черняев.

Кстати, водоканал активно развивает мобильное приложение.

- Клиенты-физлица могут уже сейчас его использовать. Пока оно не совершенно, но мы будет развивать этот сервис, учитывая замечания и потребности наших абонентов, - подытожил заместитель генерального директора предприятия.