Успеть купить до роста цен: в ТЦ «Мир ремонта» временно заморозили цены на тысячи товаров для ремонта

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

В начале каждого года из-за инфляции курсов валют, роста стоимости сырья и дорогой логистики на российские и особенно импортные строительные материалы, мебель и другие товары для ремонта цены поднимаются на 15 - 30%. Наступивший 2022 год не стал исключением, поэтому ценники во многих магазинах уже изменились. Но, еще не все потеряно, так как в ТЦ «Мир ремонта» стартовала ежегодная акция «Замораживаем цены». В акционный период можно еще успеть купить тысячи товаров для ремонта и интерьера дома по ценам прошлого года и даже со скидками до 80% от конкретных производителей.

Акция «Замораживаем цены» распространяется преимущественно на ассортимент прошлого года, а вот на новинки цены могут быть уже выше. Однако выбор настолько большой, что сэкономить на покупках не составит труда. По «замороженным» ценам можно приобрести любые товары для дома и ремонта — от сантехники и обоев до мебели, освещения и отделочных материалов.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Подробности акции рекомендуем уточнять у продавцов-консультантов в каждом магазине индивидуально. Многие из них не только «заморозили» цены, но и сохранили скидки до 80%. Рассмотрим самые привлекательные предложения торгового центра «Мир ремонта».

Салон мебели «Askona» предлагает большой выбор товаров для здорового сна по привлекательным ценам. Так, скидки на дизайнерские матрасы доходят до 70%, на подушки — до 55%, на диваны — до 50%. 25% можно сэкономить на товарах для детей.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

На экспозиции популярного салона «Ormatek» можно обустроить современную и уютную спальню со скидками до 55%. Например, кровать популярной модели Alba Next можно приобрести за полцены, а удобную прикроватную тумбу — на 30% дешевле.

Салон корпусной и мягкой мебели «Lazurit» дарит скидки до 60% на многие акционные коллекции мебели. Такая скидка будет в течение месяца распространяться не только на отдельные позиции мебели, но и целые комплекты, а также на целый ассортимент матрасов.

В другом не менее популярном салоне «Эльба Мебель» большинство актуальных товаров можно купить за полцены. Внушительную скидку 50% в течении акции установили на такие товары, как кровати «Фрия» и «Милана», матрас «Эльба Safety». Остальную мебель компания предлагает купить со скидкой 45% и даже дарит бесплатную сборку.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Обязательно посетите в ТЦ «Мир ремонта» торговые локации с замороженными ценами: огромный магазин современной и модной сантехники «Аквамир», стильный и разнообразный салон света «Престиж Свет-Юг», огромную экспозицию современных обоев и отделочных материалов «Обойкин», фантастический выбор из тысяч позиций ламината и паркета в магазине «Домикс» и конечно в зимний период нельзя пройти мимо магазина с уютными коврами и напольными покрытиями «Коврополис».

Огромный ассортимент стильного декора, посуды, освещения, мебели и других товаров для дома предлагает интерьерный салон «Full House». Покупатели смогут сэкономить до 50% при покупке диванов, кресел и кроватей и до 30% — почти всех других товаров за исключением лимитированных коллекций.

Российский производитель «Мебель Москва» предоставляет щедрые скидки до 60% на самые трендовые декоры и коллекции корпусной мебели в современном стиле. Компания поможет без лишних затрат правильно обустроить спальни, гостиные, молодежные комнаты и прихожие.

На новой экспозиции мебельной компании «Шатура» также заморозили цены на коллекции прошлого года и объявили специальную зимнюю распродажу. С выгодой до 55% можно купить комплекты мебели для спален, гостиных, молодежных комнат и прихожих.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Беспрецедентные скидки можно найти в уютном салоне «Perrino». На покупке дивана магазин предлагает сэкономить 60%, матраса — 70%, кровати — 60%. Закупить самые разные аксессуары для спальни можно со скидками 30%.

Несколько акций объявил магазин «Много мебели». Например, на девять позиций диванов действует скидка в 10 тысяч рублей, а при покупке кровати и матраса BOSS.XO можно сэкономить 19 тысяч рублей.

Покупки в ТЦ «Мир ремонта» не стоит откладывать в долгий ящик. Желающим сэкономить, нужно поспешить, ведь акция «Замораживаем цены» действует только до 21 февраля. Полный список выгодных предложений можно найти на официальном сайте торгового центра.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Подробности акции, месте и времени ее проведения уточняйте у продавцов консультантов.

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