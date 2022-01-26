Новые ограничения по коронавирусу в Ростовской области: что может измениться с 29 января

Ограничения могут коснуться работы общепита и оказания плановой медпомощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ограничения по коронавирусу в Ростовской области планируют ввести уже 29 января. Дополнительные меры предложил региональный Роспотребнадзор, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, документ с рекомендациями Роспотребнадзора пока находится на рассмотрении. Он поступит главе региона «в ближайшее время».

В управлении предложили приостановить работу общепита или сократить допустимую заполняемость помещений до 75%. Роспотребнадзор просит запретить концерты в закрытых помещениях. Рекомендовано также не проводить физкультурные и спортивные мероприятия кроме профессиональных соревнований и тренировок.

Если документ одобрят, в области приостановят оказание плановой медицинской помощи. Напомним, речь идет о тех процедурах, которые могут быть отсрочены без угрозы жизни. В организации объясняют, что эта мера связана с высокой заболеваемостью среди медиков.

Ограничения могут коснуться дополнительного образования. Предлагается запретить очные дополнительные занятия для детей кроме дистанционных и индивидуальных уроков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 29 января в Ростовской области планируют ужесточить ковидные ограничения

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев (подробнее)