Зачем ростовским школьникам цирковые уроки

В ростовские школы предложили ввести цирковые уроки. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На днях депутаты Ростова обсудили программу дополнительного образования детей. Произошло это во время заседания профильной комиссии по культуре. Во время обсуждения поступило предложение ввести в школьную программу и занятия по цирковому искусству. Ее озвучил директора Ростовского цирка Игорь Байтингер

- У нас есть своя цирковая студия, - рассказал Игорь Евгеньевич. - Ее преподаватели уже провели уроки в трех ростовских школах. И у детей это вызвало неподдельный интерес.

По словам спикера, это больше похоже на мастер-класс.

- В актовом зале собирались ребята, и мы рассказывали им о цирковых жанрах, - добавил он. Также перед школьниками выступали дрессированная собака и жонглер. И, если ребенку это интересно, то он может прийти и продолжить обучение уже в нашей студии.

Теперь же есть предложение сделать такую практику регулярной. К слову, идею поддержали начальник Управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская и начальник Управления образования города Виктория Чернышова. Правда, судя по всему, из-за ухудшающейся эпидобстановки в регионе, цирковые занятия придется пока отложить. Уже с 29 января в Ростовской области планируют ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.