В Калмыкии четверо злоумышленников похитили жителя Московской области

В Калмыкии злоумышленники похитили человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии заключили под стражу четверых местных жителей, которые подозреваются в совершении преступлений по статьям 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия" и 163 УК РФ "Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что с 22 по 24 января подозреваемые похитили жителя Московской области, а затем требовали переписать на них квартиру и машину, а в качестве выкупа отдать не менее десяти миллионов рублей. Злоумышленники несколько раз выстрелили из пневматического пистолета по ногам жертвы.

- Подозреваемыми являются 31-летний, 38-летний, 41-летний и 58-летняя местные жители. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За похищение должника пятеро мужчин из Ростовской области пойдут под суд.

Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы