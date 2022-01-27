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Общество27 января 2022 6:50

Пресс-конференция губернатора Ростовской области Василия Голубева 27 января 2022: прямая трансляция

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире
ТИХОНОВА Татьяна
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На пресс-конференцию Василия Голубева аккредитовались 102 журналиста. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

На пресс-конференцию Василия Голубева аккредитовались 102 журналиста. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

В четверг, 27 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев ответит на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции. Встреча будет посвящена итогам социально-экономического развития Ростовской области в 2021 году.

Пресс-конференция пройдет в оффлайн и в онлайн-форматах. Наши журналисты тоже находятся в зале.

"КП - Ростов-на-Дону" ведет для читателей прямую трансляцию встречи с главой региона.

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