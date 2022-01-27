Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина переболела коронавирусом и даже не почувствовала его

Оксана Воеводина уже дважды болела коронавирусом Фото: Михаил ГУСЕВ

Экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина недавно второй раз переболела коронавирусом. Об этом она рассказала в своем блоге в «Инстаграме».

По словам женщины, болезнь протекала в легкой форме. О коронавирусе Оксана Воеводина узнала, прилетев домой из Германии.

- Я сделала тест на ковид, и он показал две полоски. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Так как кроме легкой усталости никаких симптомов у меня не было. Я была уверена, что я просто устала после перелета, и если бы не тест, я бы и не поняла, что заболела, - рассказала Оксана Воеводина в своем блоге в «Инстаграме».

А еще женщина сообщила, что болезнь протекала всего четыре дня.

- В четверг тест у меня был положительный, в субботу вторая полоска была менее яркой, в воскресенье она почти исчезла. А уже в понедельник тест был полностью отрицательный. То есть за четыре дня я выздоровела, никаких симптомов так и не испытав. Сегодня я уже вернулась к работе. Прививка мне реально помогла, - прокомментировала модель.

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