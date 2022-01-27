Условия для перевода школ на дистант в Ростовской области: разъяснения правительства

В образовательных учреждениях заболеваемость растет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Условия для перевода школ на дистант в Ростовской области назвали в региональном правительстве. Публикуем алгоритм действий по переходу общеобразовательных учреждений на удаленку.

Вопрос поднимается, как только у одного из учеников подтверждается ковид. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировал заболевший. После этого весь класс могут отправить на самоизоляцию и дистанционное обучение.

Учащихся переведут на удаленку, если ковид выявили у двух и более учителей-предметников.

— В иных случаях обеспечивается замещение другим учителем, — говорят в правительстве.

Ранее главный санврач Ростовской области сообщил, что в заболеваемость в образовательных учреждениях увеличивается. За неделю в детских садах заразились 64 воспитанника и 45 сотрудников, в школах — 880 учеников и 93 сотрудника. Закрыты семь школ в Неклиновском районе, Ремонтненском, Мясниковском районах. На удаленку перевели 330 классов в 150 школах и 32 группы в 31 садике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Ростовской области рассказал, какие школы переведут на дистанционное обучение

Заболеваемость среди детей продолжает расти. (Подробности)

Губернатора Ростовской области попросили перевести школы на дистанционное обучение

Люди жалуются, что в образовательных учреждениях болеют многие ученики и учителя. (Подробности)