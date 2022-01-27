Бездомная из Ростовской области превратилась в "бабулю из сказки" всего за пару недель

На фото слева - Светлана до преображения. А на на фото справа - похорошевшая Светлана и волонтер. Фото: Артем Тумасьян

У жительницы Ростовской области, 53-летней Светланы (имя изменено – прим. ред.) теперь два дня рождения. Второй случился около полугода назад.

Именно в этот день волонтеры центра «Твори Добро» в Шахтах уговорили женщину отказаться от жизни на улице и поехать с ними в центр помощи бездомным. Сама Светлана с болью вспоминает прошлое, которое вначале складывалось благополучно. Но потом – беда за бедой. Вначале умер муж, затем при продаже жилья Светлана нарвалась на мошенников и осталась без крыши над головой.

Женщина жила под открытым небом с 2014 года, а пару лет назад облюбовала старый диван, стоявший на улице недалеко от мусорных жбанов. В любую погоду, в дождь и в снег, Светлана была там. Еду ей приносили неравнодушные люди. Зимой, чтобы не мерзнуть, пенсионерка укрывалась ворохом одеял.

- Когда узнал о Светлане, то сразу же отправился туда. Я предложил ей поехать в реабилитационный центр для таких же обездоленных и потерянных людей, - рассказывает корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» автор проекта «Твори добро» Артем Тумасьян.

Светлана согласилась.

- И уже через пару недель она начала меняться внешне, - улыбается волонтер.

Первым делом бездомную искупали, подстригли, дали чистую одежду. Следующим этапом в перевоплощении стал сон на чистой постели, полноценное питание. А еще – отказ от алкоголя и сигарет.

- Через месяц женщину было не узнать! Сейчас она похожа на добрую бабулю из сказки, - продолжает Артем Тумасьян.

Светлане понравилось ее преображение, и она пообещала сама себе, что никогда больше не будет пить и на улицу не вернется.

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