С января - в новую жизнь: Профориентолог рассказала, как все-таки пойти в спортзал, сменить работу и разобраться, а оно вам точно надо или нет

Когда многим пришлось перейти на удаленную работу, некоторые всерьез задумались о смене профессии Фото: Олег ЗОЛОТО

Начну Новый год с чистого листа, а может быть сяду на диету. Нет, лучше займусь новым хобби и начну копить на новую машину! А может бросить все и найти новую работу? Кому не знаком этот рой мыслей в начале года, что приходят нам импульсивно в голову, а мы пытаемся реализовать все и сразу в порыве энтузиазма? А как много начинаний вы доводили до конца — посчитали? В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с профориентологом Марией Леоновой о том, как понять, стоит ли действительно менять работу и что делать, чтобы не сдаться на полпути.

ОДНА РАБОТА НА ВСЮ ЖИЗНЬ — ПРОШЛЫЙ ВЕК

Мало кто выбирает профессию один раз и на всю жизнь, посвятив всего себя одному единственному месту работы. Наши приоритеты, ценности, интересы меняются, а с ними и место работы, и вообще профессиональная сфера. Самое важное - понимать свой вектор развития, объясняет профориентолог.

- Для этого сначала нужно четко определиться с причинами желания сменить работу или профессию. Это может быть карьерный потолок — некуда больше расти. Или работа перестала приносить удовольствие. А может вы угодили в профессиональное выгорание, и тут смена работы не поможет — нужно обращаться к специалисту, - перечисляет Мария Леонова. - Или должность губит здоровье: работа в горячем цеху на заводе или постоянно на холоде, ночные смены. На любой работе могут быть чрезмерные нагрузки, когда напрочь отсутствует баланс между трудом и отдыхом, когда приходится решать рабочие вопросы даже по выходным.

Сюда же относятся профдеформации, когда учитель начинает поучать родных, а врач чересчур настороженно воспринимает любой чих в семье. Могут быть и внешние причины — переезд туда, где ваша профессия не востребована, приближение пенсионного возраста, финансовая нестабильность на нынешнем месте работы с тенденцией к ухудшению.

- Бывает, потрясения меняют наши ценности и ориентиры, - приводит пример профориентолог. - А самое приятное, когда появляется мечта — стать профи в определенной профессии.

Разобравшись в том, что нравится и не нравится в нынешней работе, можно понять, а нужно ли вообще искать что-то новое, или причина в другом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДУШОЙ — ЗА МАШИНКОЙ, А СИДИТ — В БАНКЕ

Что касается смены профессии ради исполнения мечты Мария привела пример своей хорошей знакомой.

- Когда Кате было семь лет, она все время листала журналы по кройке и шитью, рисовала одежду бумажным куклам. Вот она уже подросток, а рисовать модели одежды не перестала. Родители были не в восторге от ее хобби и отправили в экономический кружок, потому что экономист всегда будет при работе, объясняя, что перед Катей откроется чудесный мир цифр, отчетов и карьерных возможностей, - рассказывает профориентолог сценарий жизни, кажется, многих людей.

Послушная Катя усердно готовилась к поступлению на экономический факультет, а рисование пришлось забросить. Успешно поступила, отучилась, проработала 10 лет в банке, начальство довольно.

- Все было стабильно и предвещало еще больший карьерный рост, если бы не одно «но»: каждое утро она с трудом заставляла себя идти в банк, в закладках в браузере у нее были ссылки на курсы кройки и шитья, дизайнеров одежды и стилистов.

Взрослая, но все еще послушная девочка Катя боялась разрушить ожидания ее родителей, пока не столкнулась с эмоциональным выгоранием. После очередной сессии с психологом Катя решилась и записалась на курсы по шитью и в школу стилистов. Так начался ее путь к профессии, о которой она мечтала с детства.

- Сейчас Катя довольно известный дизайнер одежды, имеет свое производство и каждый рабочий день для нее – это день новых свершений, достижений и результатов, которые еще больше ее вдохновляют и делают счастливой.

Кто-то после многих лет в офисе мечтает моделировать одежду Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕНЬШЕ СТРЕССА

В любом случае, смена места работы или направления деятельности — это всегда стресс. Но стресс — это и развитие. Наша задача — минимизировать негативные моменты, объясняет профориентолог.

- Проще всего рубить с плеча, и громко захлопнуть дверь в кабинете шефа, но не бросайтесь в омут с головой. Четко, спокойно составляем план действий, - предупреждает специалист.

Есть большая цель — уйти со старой работы и заняться новой. Ее нужно разбить на маленькие подцели — шаги, чтобы снизить финансовые риски, уровень стресса и прокачать навыки.

- Сначала составьте список пожеланий к новому месту работы. Для этого какое-то время записывайте все, что вам нравится на нынешней работе, а что нет, но дискомфорта не вызывает, и что категорически делать не хотите. Так станут ясными критерии к новой работе и позволит взглянуть на старую под новым ракурсом – может все не так и плохо, а дело кроется совсем в другом.

А кто-то мечтает печь вкусный ароматный хлеб и сладкие булочки Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЛЮДИ ЧАСТО НЕ ЗНАЮТ, В ЧЕМ ИХ ТАЛАНТ»

- Оцените все свои знания, умения, навыки, деловые и личностные качества, заслуги и достижения. Если сложно это сделать — попросите близких и друзей помочь с этим, - предлагает Мария Леонова. - Так был кейс, где женщина, работая в паспортно-визовом отделе в посольстве, расспросила родных, в чем она сильна, прислушалась, сделала выводы, и сегодня она превосходный кондитер с заказами на месяцы вперед.

Кроме того, нужно четко понимать, куда уходите, - изучить нынешнее положение дел в профессии.

- Если то, чем занимаетесь сегодня, уже поперек горла стоит, сначала лучше не бросаться во что-то кардинально иное — еще успеете, а приглядеться к близким к вашей сфере деятельности направлениям. Если самим сложно это сделать, не знаете с чего начать – обратитесь к профориентологам или карьерным консультантам, которые помогут выбрать новое направление на основе ваших талантов (часто люди о своих даже не догадывались) и подскажут пути по его достижению, - делится опытом Мария.

- Выбрав новое направление, почитайте профессиональные форумы. Там обычно всплывают нюансы, подводные камни, отзывы о работодателях. Это поможет взвесить все «за» и «против».

При смене места работы нужно закладывать время на обучение недостающим навыкам, а при смене профессии нужно от полугода на дополнительные курсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОЛОМКИ ПОДСТЕЛИТЬ

Смена работы на первых порах тянет за собой финансовую нестабильность: время на поиски работы, испытательный срок за ползарплаты, например. Чтобы быть спокойным в это время, обязательно нужно накопить «подушку безопасности», напоминает специалист.

- И не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! Переход на новую работу скорее всего потребует новых знаний и навыков. Закладывайте на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары от недели до четырех месяцев. А на смену профессии — от полугода до полутора, - предупреждает профориентолог.

Специалист советует искать образовательное учреждение, где помимо теории дают практиковаться. Важный нюанс – нужно проверять наличие лицензии установленного образца у учебной организации, чтобы сертификат или диплом принимался работодателем.

- Ну и последний момент — составление резюме, вашей профессиональной визитки с кратким описанием умений, навыков и достижений. Если не получается составить резюме, которое будет выгодно вас представлять, то не бойтесь обращаться к карьерному консультанту, которые также поможет подготовиться к собеседованию, - советует Мария. - И не стесняйтесь отправлять свое резюме по родственникам, друзьям, знакомым – возможно кто-то среди их окружения как раз ищет такого специалиста как вы!

Меняя работу, на первое время нужно подготовить "подушку безопасности" Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На грани возможностей: ростовский хирург стала альпинистом, чтобы почувствовать вкус к жизни

Вот уже 20 лет Виктория Бейсова оперирует детей и взрослых, но признается - нужны силы лечить дальше (подробнее)

Как коронавирус до ЗОЖа довел: Чем измученная последствиями ковида дончанка, которая практически перестала ходить, восстанавливает свое здоровье

В ход пошли не только капельницы и физиопроцедуры, но и восточные практики, и бабушкины рецепты (подробнее)

Диспетчер пожарной части из Ростовской области получила медаль за вклад в развитие русской литературы

Но коллеги на работе о творчестве своей сослуживицы не знают (подробнее)