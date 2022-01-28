В Ростове на левом берегу Дона может появиться новый экопарк

Обязательным условием при подготовке проекта станет сохранение существующей рощи на территории. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В донской столице могут разбить новый экопарк. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. Согласно документу, инвестор должен разработать проект планировки и межевания территории в районе ул. Шоссейной. В концепцию входит создание «Экопарка» за счет собственных средств инвестора.

Предполагается, что на участке около Ворошиловского моста будет благоустроенная роща. Здесь появятся освещение, тропинки и переходные мосты. При этом участок образует единое рекреационное пространство с парком «Левобережный».

Обязательным условием при подготовке проекта станет сохранение существующей рощи на территории.

Также при проектировании новых объектов смогут быть задействованы только участки, максимально удаленные от береговой линии.

— Если при разработке проекта инвестор не сможет выполнить наши жесткие условия по созданию «Экопарка» из-за экономической нецелесообразности, планировочная документация утверждена не будет, — прокомментировал сити-менеджер.

Проект планировки территории должен быть разработан в течение девяти месяцев, после чего он пройдет процедуру общественных обсуждений.