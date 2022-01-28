В Ростове-на-Дону состоялась встреча глав дипломатических представительств

В региональной Торгово-промышленной палате прошла встреча с главами дипломатических представительств, аккредитованных в Ростове. Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области

В донской столице, в торгово-промышленной палате, прошла встреча с главами дипломатических представительств, аккредитованных в Ростове.

Мероприятие было посвящено подведению итогов в сфере международного сотрудничества в минувшем году. Также участники встречи обсудили план работы на 2022-й.

Представителей консульского корпуса от имени губернатора Ростовской области поприветствовал заместитель главы региона Александр Скрябин. Он принял участие в мероприятии в формате видео-конференц-связи.

По словам спикера, благодаря поэтапному открытию границ в 2021-м активность на международном поле деятельности постепенно возобновляется.

– Несмотря на сохранение сложной эпидситуации, вектор работы остался прежним: укрепление экономических, гуманитарных связей и расширение партнерских отношений Ростовской области со странами СНГ и дальнего зарубежья, - сказал Александр Скрябин.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По информации заместителя губернатора донского края, область сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов.

Донской край входит в десятку лидеров по показателям внешней торговли. Среди субъектов ЮФО по объему экспорта область занимает 1-е место. Так, внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2021 года вырос на 26% и составил почти 13 миллиардов долларов. Экспорт товаров увеличился почти на 30 %, импорт – на 17,4%.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» прошло более 60 международных мероприятий. Состоялось 14 бизнес-миссий, из них девять – с участием экспортеров Ростовской области – за рубеж: в Сербию, Болгарию, Японию, Венгрию, Беларусь, Узбекистан, Уганду и Азербайджан.

Донской регион посетили пять бизнес-миссий - из Замбии и Великобритании, европейские компании в рамках Веронского форума и дважды - французские компании.

На Дону также побывали делегации под руководством чрезвычайных и полномочных послов Замбии, Греции, Италии, Уганды, Румынии и Сирии.

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

В минувшем году подписаны соглашения между правительством Ростовской области и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, между правительством донского региона и хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан.

Продолжилось продуктивное сотрудничество Дона с Беларусью. Был подписан протокол о развитии сотрудничества между обеими сторонами на 2021 – 2023 годы.

- Наращивается взаимодействие со странами, представленными в Ростове-на-Дону консульским корпусом иностранных государств, - сказал Александр Скрябин. – А дополнительным импульсом для активизации международного сотрудничества станет участие Ростовской области во втором полугодии 2022 года в качестве площадки для проведения ряда экспертных встреч Организации черноморского экономического сотрудничества.

Заместитель губернатора также поблагодарил президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Николая Присяжнюка за поддержку и участие в организации различных бизнес-мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического сотрудничества региона.

В завершение выступления Александр Скрябин отметил, что международное взаимодействие особенно важно в условиях роста глобальных вызовов.