Число жертв коронавируса в Ростовской области перешагнуло порог в 10 тысяч человек

В конце января количество умерших за сутки от ковида снизилась, но стремительно растет число заболевших Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 10005 человек. Из них семеро — за последние сутки. Печальную статистику сообщает правительство Ростовской области.

Так, с диагнозом Covid-19 умерли шесть женщин — 62, 72, 80, 81, 85, 88 лет и 70-летний мужчина. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма, отмечается в отчете.

В ковидных госпиталях региона сейчас проходят лечение 2464 человека, из них 21 пациент — в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, а еще 220 человек на неинвазивной ИВЛ.

Напомним, заболеваемость коронавирусом при распространении нового штамма — омикрона — бьет на Дону все рекорды. За последние сутки зарегистрировано 1885 новых случаев заболевания, что более чем в 7 раз превышает показатели, которые фиксировались менее трех недель назад.

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