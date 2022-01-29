С днем рождения, Антон Павлович! Редакция ростовской «Комсомолки» читает Чехова на радио

Специально для слушателей ростовской "Комсомолки" записали восемь любимых отрывков чеховских произведений Фото: Кристина Круговых

Сегодня у дончан — еще один повод стряхнуть пыль с книжной полки и достать любимый томик Антона Павловича Чехова или включить аудиокнигу. Ровно 162 года назад 29 января в Таганроге родился великий писатель, произведениями которого зачитываются по всему миру и ставят пьесы на сцене.

ЧЕХОВ — РАЗНЫМИ ГОЛОСАМИ

А вы давно читали Чехова? Редакция «КП — Ростов-на-Дону» - на днях. Сотрудники — руководители, журналисты, рекламщики, оператор — все пришли в студию радио «Комсомольская правда» и зачитали любимые отрывки. Их вы можете услышать в рекламных блоках на волне 89,8 FM.

И читайте Чехова вместе с нами!

ЭФФЕКТ УСПОКОИТЕЛЬНОГО

Как показывает практика, Чехов — для всех возрастов. Так, одна молодая мама двух малышей недавно поделилась с журналистом «Комсомолки» своим лайфхаком.

- Когда сыновья не в духе, и ты тратишь все силы на то, чтобы им стало лучше, успокаиваюсь так: включаю в наушниках аудиокниги по Чехову. И постепенно по душе разливается тепло, и становится спокойнее, - делится мама.

Антон наш Павлович Чехов - уроженец Таганрога. Кто не знал - гордимся и читаем-читаем! Фото: Михаил ФРОЛОВ

НУ ВЫ, АНТОН ПАВЛОВИЧ, ДАЕТЕ!

А еще «КП — Ростов-на-Дону» нашла несколько любопытных фактов о знаменитом писателе.

- Говорят, Чехов, как и большинство южан, очень любил есть семечки.

- Когда он стал популярным писателем, огромное количество его поклонниц в прессе стали звать «антоновки».

- А еще литературоведы насчитали у Чехова более 50-ти псевдонимов.

- Когда автор садился поработать за стол, на нем обязательно была белая рубашка, пиджак и его известный галстук-бабочка.

Надеемся, убедили вас посвятить немного времени чтению. А какие ваши любимые произведения Чехова? Пишите в комментариях!

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