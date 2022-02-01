Новый лесопитомник создают в Усть-Донецком районе

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В рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Ростовская область)» предусмотрено значительное увеличение площади лесовосстановления на землях лесного фонда области к 2024 году. В 2021 году было высажено 1600 гектаров молодого леса.

Помочь в увеличении лесной площади в 2022 году может создание нового лесопитомника в Усть-Донецком районе.

- Создание нового питомника позволит обеспечить проведение мероприятий по лесовосстановлению собственным посадочным материалом в Усть-Донецком лесничестве, а также на территории других лесничеств и районов Ростовской области, - отметил глава минприроды области Михаил Фишкин.

Также планируется увеличить объёмы выращивания стандартного посадочного материала.

Учреждениям лесного хозяйства своевременно передается лесопожарная техника. По состоянию на 1 января 2022 года оснащенность лесопожарной техникой составляет 98%, а к 2024 году все подведомственные учреждения минприроды «Лес» будут оснащены новой лесопожарной техникой и оборудованием на 100 %.

В этом году на Дону создадут еще семь лесопожарных станций. Таким образом, в лесопожарных формированиях региона будет работать 21 подразделение. Это позволит более оперативно и эффективно проводить противопожарные и другие мероприятия во всех 18 лесничествах.