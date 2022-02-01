Слесарь газовой службы в Калмыкии пойдет под суд за гибель девочки, которая задохнулась из-за неисправного оборудования

В доме с неисправным оборудованием погибла девочка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Элисте перед судом предстанет 46-летний слесарь газовой службы. Его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

- По версии следствия, 5 февраля 2021 года слесарь, проводя техобслуживание внутридомового газового оборудования в частном доме, не приостановил подачу газа при наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая из-за неисправности газового оборудования, - уточнили в следкоме Калмыкии.

И жильцы дома продолжили эксплуатацию неисправного оборудования. А вечером 22 марта прошлого года девочка, которая жила в этом доме, принимала ванну. Родня обеспокоилась ее длительным отсутствием, а когда зашли в ванную комнату, увидели ребенка без сознания. Сделать что-либо было уже слишком поздно: признаков жизни она уже не подавала.

- По результатам проведенных экспертиз установлено, что пострадавшая умерла от отравления окисью углерода из-за неисправности газового оборудования, - рассказали в ведомстве.

Расследование завершено и уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, с обвинительным заключением передано в суд.

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