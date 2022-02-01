В Ростовской области заключенный из мести организовал поджог машины судьи

Злоумышленники сожгли машину судьи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области 21-летний житель Каменска-Шахтинского оказался на скамье подсудимых после того, как сжег автомобиль местного судьи, сообщает сайт регионального следкома. В ведомстве рассказали, что автовладелец в свое время вынес приговор 26-летнему дончанину. Оказавшись в тюрьме, осужденный задумался над тем, как наказать судью. План мести созрел быстро.

Заключенный решил, что надо сжечь машину судьи. Несмотря на то, что мужчина находится в тюрьме, исполнителя он нашел быстро. Организатор передал сообщнику данные о марке и номере автомобиля, а также указал геолокацию стоянки. Получив информацию, исполнитель сжег автомобиль дотла. Но вскоре был задержан оперативниками.

- На время следствия в отношении 21-летнего злоумышленника была избрана мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Когда было собрано достаточное количество доказательств, дело ушло в суд.

- Приговором суда 21-летнему парню назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в региональном следкоме.

Также во время расследования выяснилось, что поджигателю помогали его друзья – 24-летний и 25-летний жители Каменска-Шахтинска. Над ними уже начался судебный процесс, но приговор пока не вынесли.

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