День российской науки: В ЮФУ в честь праздника прошло сразу несколько мероприятий

Ректор ЮФУ – Инна Шевченко. Фото: пресс-служба ЮФУ

На протяжении 23 лет в России восьмого февраля отмечается День российской науки. В честь праздника на базе Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ состоялась пресс-конференция ректора университета Инны Шевченко. Участники встречи не только поздравили собравшихся с праздником, но и рассказали о программе «Приоритет 2030». Это программа стратегического академического лидерства, где наука и университеты - часть государственных приоритетов.

ЮФУ - ПРОСТРАНСТВО СМЫСЛОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Сегодня мы хотим создать самые современные технологические платформы для науки и образования. Это позволит давать достаточно быстрые результаты, которые необходимы стране и обществу, - начала свое выступление Инна Шевченко. - Мы сформулировали новую миссию университета, рассматривая ЮФУ как пространство смыслов и возможностей. Это говорит о том, что каждый студент, преподаватель, партнер и выпускник, соприкасаясь с университетом, может обрести новый смысл через образовательные программы, программы дополнительного образования, участвуя в научных работах.

Стратегическая цель ЮФУ - стать глобальным исследовательским университетом по ключевым направлениям актуальной научной инновации в сфере знаний, высоких технологий и социального конструирования. Именно это обеспечит инновационное развитие страны, национальную безопасность и конкурентоспособность.

Кстати, в прошлом году в университете открылись три прорывные поисковые лаборатории. А еще было закуплено оборудование на более чем 39 миллионов рублей. В планах же на этот год - развитие сети экспертных советов по направлениям стратегических проектов и внедрение системы управления индивидуальными образовательными траекториями.

«НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ СПОСОБНЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Профессор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Александр Солдатов напомнил всем присутствующим о том, что ЮФУ - еще и мировой лидер в сфере рентгеновской спектроскопии поглощения.

Профессор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Александр Солдатов. Фото: пресс-служба ЮФУ

- Это важное направление нашей научной деятельности. Мы хотим перейти в смежную область, а также перейти от чистой диагностики к ускоренному получению новых материалов, - говорит профессор.

Речь зашла и про нейротехнологии.

- Нейроинтерфейсы - ключевая технология, способная решить важные проблемы людей с ограниченными возможностями, развития интеллектуального потенциала человека. В ЮФУ уже работали над этой проблемой. Среди разработок - технологии создания биогибридных сенсорных систем и комплекс нейротехнологий, - отметил главный научный сотрудник Центра нейротехнологий Валерий Кирой.

Главный научный сотрудник Центра нейротехнологий Валерий Кирой. Фото: пресс-служба ЮФУ

Обсуждение дошло и до этнокультурного просвещения. Директор института социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик рассказал о проектах, цель которых - создание условий для мира и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде.

Директор института социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик. Фото: пресс-служба ЮФУ

В регионе в рамках программы«Приоритет 2030» реализуются проекты в области управления почвенными ресурсами и агроклиматологии, которые направлены на улучшение состояния почв и здоровья людей.

- Современные технологии позволяют управлять плодородием почв, оздоравливать их, производить мониторинг состояния. Уже сегодня нами реализуется проект по «Созданию профильной почвенной базы данных Ростовской области с применением методов искусственного интеллекта с целью оценки и управления земельными ресурсами региона, - пояснила доктор биологических наук, завкафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Татьяна Минкина.

Доктор биологических наук, завкафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Татьяна Минкина. Фото: пресс-служба ЮФУ

ЗДЕСЬ ВЫРАЩИВАЮТ КРИСТАЛЛЫ

После пресс-конференции собравшиеся могли посетить пять научных лабораторий университета, где ведущие ученые рассказали о самых последних исследованиях.

Так в фотохимической лаборатории предметом деятельности является исследование процессов, которые протекают при взаимодействии вещества и электромагнитного излучения. Здесь также изучают явление люминесценции.

По словам ученых, объектами их интереса в основном являются обратимые фотохимические реакции. Они могут приводить к изменению биологической активности.

А в лаборатории электронной микроскопии ученые рассказали о процессе выращивания кристаллов и даже продемонстрировали уже готовые образцы.

Оказывается, чтобы вырастить кристалл, необходимо для начала нагреть реактивы до 1 200 градусов в специальной печке. Остывая, реактивы превращаются в кристаллы.

ЗАГЛЯДЫВАЮТ ВНУТРЬ ЖИВОЙ КЛЕТКИ И ПЫТАЮТСЯ ВЫЛЕЧИТЬ РАК

В лаборатории современной микроскопии можно найти микроскоп предпоследнего поколения, который дает увеличение до миллиона раз, что позволяет заглянуть внутрь живой клетки. Кстати, подобные микроскопы есть в областных больницах. Но если там они используются в сугубо медицинских целях, то здесь применяются в исследовательских и образовательных.

Электронная микроскопия позволяет ученым увидеть проникновение даже тяжелых металлов внутрь клетки. А это нереально увидеть другими методами.

- То есть визуально растения, выросшие на загрязненной почве, могут выглядеть нормально, но когда мы их проверим на микроскопе, то поймем, что внутри произошли необратимые изменения в самих клетках, - рассказывает главный научный сотрудник академии биологии и биотехнологии Саглара Манджиева.

Главный научный сотрудник академии биологии и биотехнологии Саглара Манджиева. Фото: пресс-служба ЮФУ

А в лаборатории физического факультета даже пытаются победить рак. Здесь ученые в специальном приборе рентгеном просвечивают частицы. И те начинают работать против опухоли. Такой метод лечения не требует операций. В прошлом году ученые проводили эксперимент на мышах. Животным со слабым иммунитетом подсаживали раковые клетки и пытались потом вылечить. По словам ученых, мыши живы, но вот излечились ли они полностью, говорить пока рано.