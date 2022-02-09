В Ростове инвесторы направят миллиарды рублей на развитие левого берега Дона

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил о том, что инвесторы направят миллиардные инвестиции на развитие территории Левого берега.

Глава городской администрации на рабочем совещании также сказал, что с появлением «Ростов-Арены и возведением нового парка левый берег стал привлекательным для крупных компаний. Однако для полноценного развития территории необходимо, чтобы там жили люди.

В планах — возвести комфортный жилой микрорайон на левом берегу Дону. Его строительством займется группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Жилой комплекс будет включать в себя 13 домов, школу на 1100 мест и 2 детских сада с ясельными группами, а также поликлинику на 150 посещений в день. Проектом планировки предусмотрено создание спортивной инфраструктуры: велотрека, теннисных кортов, футбольного поля.

Кроме того, за счет инвестора возведут и парк площадью 14 га. В нем создадут аллею для прогулок и зоны для спокойного отдыха. В нем будет много открытых пространств, а ландшафт – максимально приближен к природному. Благоустройство рекреационной зоны парка, согласно распоряжению губернатора, застройщик обязан провести за свой счет в течение трех лет.

Как сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, это будет один из самых современных микрорайонов города.

— В нем будут предусмотрены все социальные объекты — это и школа, и детский сад. Более того, там будет построен новый современный и красивый парк, причем без бюджетных денег, а полностью за деньги инвестора, — рассказал Алексей Логвиненко. Глава города также подчеркнул, что этот проект будет интересен и другим инвесторам, что привлечет миллиарды рублей в городской бюджет.

Кстати, губернатор Василий Голубев признал проект масштабным инвестиционным. В его рамках компания передаст 350 квартир в собственность города.