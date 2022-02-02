Снизится не заболеваемость, а успеваемость: что думают учителя Ростова о каникулах в феврале и дистанте

С 5 февраля первоклассники уйдут на каникулы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 29 января учреждения допобразования перевели на дистант, а первоклассников отправили на каникулы с 5 февраля. По мнению властей, меры необходимы, что снизить заболеваемость, которая почти каждый день бьет новые рекорды. Мы расспросили учителей Ростова, что они думают об изменениях в работе.

Анна работает учителем русского языка в одной из ростовских школ и в центре подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Она считает, что отмена очных дополнительных занятий добавит трудностей и преподавателям, и ученикам.

— Никаких хороших слов я по этому поводу подобрать не могу. Это убийство для учеников одиннадцатого и девятого классов. В тот момент, когда необходим самый сильный рывок, дети не имеют возможности его совершить. Эти месяцы важны, в это время можно проработать ошибки, подтянуть себя. Этот запрет не просто не дает им сделать баллы выше, но и снижает уже достигнутый уровень. К сожалению, полагаться на ответственность детей очень сложно еще и потому, что требуется обратная связь, пояснение ошибок, поддержка, — говорит Анна.

По ее мнению, учителю сложно предоставить обратную связь в удаленном режиме. Не все дети готовы к самодисциплине, даже если речь идет о серьезных выпускных экзаменах.

— Многие дети воспринимают дистанционку как что-то необязательное. Занимаются на уроке своими делами, уделяют ему от силы десять процентов внимания, чтобы вовремя ответить «да» или «нет». И ты порой не можешь это проконтролировать, как-то повлиять на детей, заинтересовать их. Дистанционная связь — это совсем не одно и то же, что живое общение с классом.

Преподаватель негативно относится и к ранним каникулам у первоклассников. Она подчеркивает, ситуация никак не повлияет на ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты) и не снизит требований к знаниям учеников. После каникул учителям придется настроить детей на рабочий режим, повторить забытый материал и при этом нагнать программу.

Учитель начальных классов Оксана согласна с коллегой. Она опасается, что после каникул дети не смогут усвоить освоить программу.

— Эти «резкие» каникулы сделают только хуже. Возможно, каким-то классам это не доставит проблем, например, десятым, где программа, в основном, состоит из повторения. Но в случае с начальной школой все намного серьезнее, в это время закладываются основы. С одной стороны, дети должны усвоить определенный объем знаний, поэтому нагрузка после каникул должна стать больше. С другой, я понимаю, детей семи — восьми лет нельзя, и бесполезно перегружать.

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Оба собеседника считают, что меры не отразятся на уровне заболеваемости. Напротив, у детей появится больше времени на досуг, например, прогулки с друзьями.

— Это еще не значит, что дети не будут ходить в другие места. Ну а что? Каникулы, дистанционка — могу себе позволить, время же на это есть. Меры не обоснованы, — комментирует Анна.

— Вряд ли первоклассники будут самостоятельно куда-то ходить, бегать во дворе с друзьями. Если родители ответственные, то они не будут с ними посещать многолюдные места. Но и заниматься дети не будут. Самостоятельно первоклашкам сложно что-то повторять, и не все родители хотят и могут уделять этому время, — поясняет Оксана.

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