«Муж просил сына, а получил двойню»: как в 32 года дончанка стала многодетной мамой

Людмила и Александр Корниенко теперь воспитывают пятерых детей. Фото: Управление ЗАГС Ростовской области

Любовь Корниенко из Тацинского района Ростовской области – первая местная жительница, родившая двойню в этом году, рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в областном управлении ЗАГС. Теперь у 32-летней Людмилы и ее 34-летнего мужа Александра – пятеро детей.

- 14-летний сын и 12-летняя дочь – от первого брака, но Саша к ним относится, как к родным, - рассказывает многодетная мама.

Когда в семье появилась еще одна дочь, которой сейчас восемь лет, супруги не могли нарадоваться. Но Александр все равно хотел сына. А Людмила, мечтавшая о многодетной семье с юных лет, не стала противиться желанию любимого.

Вот только судьба преподнесла им настоящий сюрприз - УЗИ показало, что под сердцем женщина носит сына и дочку!

- Я когда написала об этом мужу, он ответил коротко: «Как так?». И замолчал на четыре часа, оказалось, был занят на работе. А я уж было подумала, что он от страха сбежал, - смеется Людмила.

Кстати, Людмила не считает, что воспитывать пятерых детей – не очень трудное дело.

- Старшие помогают, бабушка рада понянчиться. Единственная трудность – стало тесновато в доме. Но увеличение жилплощади в семейных планах есть, - сказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Людмила.

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