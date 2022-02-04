Как 29-летняя ростовчанка отказалась от собственных детей и почему

Пока одни мечтают о ребенке, другие добровольно отказываются быть мамами и папами Фото: Евгения ГУСЕВА

Вера из Ростова в свои 29-ть уже успела наслушаться просьб, требований и ультиматумов от мамы на больные для многих темы - «когда замуж» и «когда родишь?». Но свою жизнь молодая ростовчанка твердо решила строить без детей. И откровенно рассказала, почему.

«МАМУ, СЧИТАЙ, НЕ ВИДЕЛА»

- Я выросла в многодетной семье, - начала свой рассказ Вера. - Нас у мамы было трое. Папа ретировался, когда младшему брату было два, и в нашем воспитании он практически не участвовал, лишь деньгами не помогал. Мать — стоматолог, ушла в частную практику, от зари до зари принимала людей в кабинете, зарабатывая нам на жизнь. Мы не бедствовали, даже во многом жили лучше, чем сверстники. Ремонт обновляли несколько раз в квартире. Она регулярно возила нас на море, отправляла в лагерь по платной и дорогой путевке. А во время учебы в вузе мы все жили в квартирах, а не в общежитии.

Только за этим самоотверженным трудом мамы-то мы и не видели. Младших - Леру и Ваню - мы с бабушкой, считай, воспитывали. Бывало даже, что на родительские собрания я ходила к ним после пар в университете. Считай, своего детства у меня будто бы и не было: «Ваня болеет — посиди с ним», «У Леры математика не задалась - помоги с домашним заданием», «Брата одноклассники притесняют — разберись!». И хочешь помочь, а где опыта взять? Лучше бы, мама, у нас висели старые скрипучие двери в доме вместо новых, зато ты бы приходила до отбоя... То, что мне было не до подружек и не до свиданий, думаю, понятно и так.

Чайлдфри часто боятся, что не смогут дать ребенку все, что ему нужно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«УЖ ЛУЧШЕ ЖИТЬ В КЛОПОВНИКЕ»

- Когда я устроилась на работу на третьем курсе, то сняла комнатушку - можно сказать, в клоповнике и съехала от семьи без раздумий. Ребята-то уже самостоятельнее стали. И, кажется, только тогда у меня началась своя, настоящая жизнь. Я ела, что хотела, а не доедала то, что приготовила по врачебной диете для Вани или то, что Лера не осилила. Утром - читала, а не собирала рюкзаки младшим. Сначала цветы домашние завела, а потом и собаку — мелкую такую дворняжку, представляете? Мы с Джеком очень любим гулять в любую погоду.

Стала лучше учиться в вузе, потому что мне это было действительно интересно. Кстати, мама с бабушкой настаивали на экономическом факультете, чтобы всегда при работе быть, но я еле отбилась - поступила на дизайнера. Выездные пленэры, расходные материалы обходились в целое состояние, как мне тогда казалось, но для этого я и работала за «свободной кассой», и полы драила, а потом стала и по специальности зарабатывать — проектировать интерьеры.

«ЗАКАЗЧИК В ЯПОНИИ, А Я — В ТУРЦИИ НА ПЛЯЖЕ»

- Уже после вуза поработала в паре контор, где из тебя все соки выжимают, а прибыли твоей от проекта — кот наплакал. Зато заказов в онлайне становилось все больше. Один был в Израиле. Решила поехать туда — пожить и поработать день через день. Проект спустя три месяца перешел полностью в интернет, а в этой стране я задержалась еще месяцев на восемь. Знаете, какой кайф работать в своем режиме? Чаще в самые жаркие часы - под кондиционером, а утром и по вечерам – прогулки, занятия бегом — я даже в полумарафоне участвовала!

Потом была Турция. Нет, заказчики к тому моменту у меня были в Японии, но для этой страны я зарабатывала маловато, а заграницу посмотреть еще хотелось. Пару месяцев пожила как «руссо-туристо», отлеживая по утрам бока на пляже, выкраивала в графике время и выезжала с новыми друзьями на экскурсии выходного дня.

Потом сотрудничала и продолжаю с клиентами из США. Пожила в Чехии. Затем была Грузия. А между странами по несколько месяцев проводила в Москве, периодически поступают заказы через дизайнерское бюро, виделась с друзьями, которые перебрались из Ростова в белокаменную.

Некоторые боятся беременности и родов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«СЧАСТЬЕ И СВОБОДА — ТОЛЬКО ТВОИ»

- Нет, я не говорю, что жизнь моя — пей коктейли на пляже с ноутбуком на животе и работай по два часа в день. Дедлайны, задания, которые заказчику нужны «еще вчера» - это жизнь удаленного работника. Бывают недели, когда из дому выйти некогда, а курьер из службы доставки удивится, если денек я не сделала заказ. Но чувство, что ты сам себе хозяин, что строишь свое свободное время по своим планам и хотелкам, а не по чужим надобностям — бесценно!

За эти годы у меня были три серьезных романа. И с моим нынешним мужчиной мы уже четвертый год вместе. Мы не женаты, хотя полностью ведем семейный быт и копим на квартиру.

Правда последние года четыре мама все настойчивее требует внуков. А я что — обязана? Мне и так хорошо. Я не чувствую себя неполноценной без детей. Кто-то скажет - не прошла подростковый бунт, вдоволь не пообщалась со сверстниками, «перенянчила» сестру и брата, и, сложись ситуация по-другому, уже была бы счастливой мамой со слюнявчиками и горшками 24 на 7. Но я живу по принципу: твое счастье и свобода — только твои, главное — никому не вредить. А неоправданные мамины надежды — это только ее ожидания, тут уж простите - вреда нет.

МАМИНА ПРАВДА

«Она просто не понимает - от чего отказывается!»

- Да, я все время была на работе: сначала, чтобы наша семья могла выжить, а потом дать детям все возможное, - за пару минут объяснила свою позицию 51-летняя Ирина, мама Веры. - Может, ей пришлось меньше погулять, чем сверстницам, но зато у нее есть все навыки для семейной жизни и для материнства. А ровесницы понятия не имеют, что делать с детьми. Вот сын с девушкой уже два года встречается. А мне очень больно от того, что моя старшая дочь добровольно лишает себя этого счастья — стать мамой чудесных детей. Она просто не понимает - от чего отказывается! Но вложить свои мозги ей в голову я просто не могу.

К 29 годам Вера успела поработать и пожить уже в нескольких странах Фото: Рушан КАЮМОВ

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

После кризиса в зрелом возрасте – решаются на родительство

- Если мы говорим о явлении чайлдфри, когда у людей нет детей, и они сознательно не хотят когда-либо становиться родителями, то причин здесь может быть несколько, рассуждает ростовский психолог Наталья Бутенко. - Это и нежелание терять комфорт, и возможность развития, и просто отсутствие потребности в детях. Да - кому-то не хватило заботы мамы и папы, и он теперь считает, что не сможет позаботиться о своих детях. А кто-то просто не хочет давать жизнь ребенку в таком несовершенном мире. Другие же просто боятся последствий беременности и родов. И в каждом конкретном примере надо разбираться индивидуально.

Только в последний месяц от клиентов поступали запросы по поводу их детей, которые добровольно отказываются от материнства и отцовства.

И хотя большинству из нас присуща парность и желание иметь детей, есть и единицы, которым важнее полностью реализовать свой творческий потенциал, не включая в картину мира родительство. Но, как показывает практика, многие, пережив кризис уже в зрелом возрасте, все-таки решаются на детей.

Главное - помнить о том, что дети не являются гарантией счастья на всю жизнь и, тем более, родительство - не есть способ решения текущих проблем. Если человек несчастлив, если имеет претензии к себе и миру, надо разобраться сначала с этим, стать гармоничной личностью, готовой не брать, а делиться - любовью, радостью, вдохновением и теплом души.

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