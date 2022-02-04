Яндекс.Маркет рассказал о самых популярных продуктах с экспресс-доставкой в Ростове-на-Дону

Аналитики Яндекс.Маркета проанализировали заказы жителей Ростова-на-Дону, которые пользуются экспресс-доставкой продуктов. Курьеры забирают продукты из мини-складов по всему городу и доставляют от 10 минут.

В топе самых популярных у ростовчан пять категорий. Из молочной продукции в экспресс-доставке выбирают творожные десерты и сыры. В разделе «овощи и фрукты» берут томаты, зелень, салаты и картофель. В бакалее самой популярной крупой стала гречка. Также в Ростове одинаково часто заказывают рыбу и курицу. В топ популярных категорий с экспресс-доставкой вошли и кондитерские изделия.

Специалисты сервиса делятся, что из готовой еды горожане предпочитают блюда для завтрака. Они встречаются в два раза чаще супов. Популярный вариант – блины с несладкой начинкой. На второе жители города берут блюда с курицей и картофелем, а плов заказывают в 2,5 раза чаще пасты.

Среди напитков в топе сладкая газировка – ей отдают предпочтение в полтора раза чаще, чем обычной воде. Просят курьеров доставить и горячие напитки: любимый у ростовчан – капучино с сиропом соленая карамель.

Дарксторы – они же мини-склады – Яндекс.Маркета начали открываться в Ростове-на-Дону прошлой осенью. Точки по всему городу, что позволяет доставлять заказ от 10 минут. При заказе продуктов от 10 минут на сумму более 100 рублей у сервиса бесплатная доставка, на первый заказ дают скидку 50%, а на второй – 30%. Заказать экспресс-доставку можно в приложении в разделе «Продукты» или на сайте сервиса. Курьеры передают заказы бесконтактно, пользователь может выбрать в приложении функцию «Оставить у двери».