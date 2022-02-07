Строительство жилого комплекса на левом берегу Дона признано масштабным инвестиционным проектом

Фото: ГК «ЮСИ»

В Ростове на левом берегу Дона планируют построить жилой комплекс, проект которого уже готов. Возведением займется группа компаний «ЮгСтройИнвест». Строительство первого микрорайона в левобережной части Ростова-на-Дону признали масштабным инвестиционным проектом.

Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно областному закону об инвестпроектах, компания-застройщик получит землю для строительства в аренду без проведения торгов. При этом 350 квартир передадут в муниципальную собственность под социальные нужды — это почти 16 тысяч квадратных метров жилья.

Застройщик проведет инженерную подготовку под строительство жилья, социальной инфраструктуры, рекреационных зон и паркового пространства. Также компания за свой счет подготовит проектную документацию по строительству школы на 1100 мест, двух детских садов с ясельными группами на 200 мест каждый и современной поликлиники на 150 посещений.

Фото: ГК «ЮСИ»

Рядом с домами и социальными объектами появится парк площадью 14 га. Проектом планировки предусмотрено создание спортивной инфраструктуры: велотрека, теннисных кортов, футбольного поля.

А в парке создадут аллею для прогулок и зоны для спокойного отдыха. В нем будет много открытых пространств, а ландшафт – максимально приближен к природному.

Благоустройство рекреационной зоны парка, согласно распоряжению губернатора, застройщик обязан провести за свой счет в течение трех лет.