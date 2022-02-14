Инспекторы минприроды изучают данные по химотходам, сливаемым в реку Северный Донец

Инспекторы отслеживают нарушения природоохранного законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы министерства природных ресурсов и экологии области ежедневно отслеживают сообщения, которые касаются нарушений природоохранного законодательства. По каждому факту проводятся надзорные мероприятия, принимаются меры в рамках полномочий.

В ростовских СМИ появилась информация об опасных химотходах, сливаемых в реку Северский Донец.

Инспекторами министерства природных ресурсов и экологии области 10.02.21 проведено выездное обследование территории, выявлены следы розлива, засыпанные песком. Для установления обстоятельств административного провонарушения возбуждено и проводится административное расследование.

Одновременно с этим, направлено письмо в Административную инспекцию Ростовской области для принятия мер в части несоблюдения правил благоустройства муниципального образования.

Вопрос остается на контроле минприроды области.