Инспекторы минприроды изучают данные по химотходам, сливаемым в реку Северный Донец

Инспекторы отслеживают нарушения природоохранного законодательства.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Инспекторы министерства природных ресурсов и экологии области ежедневно отслеживают сообщения, которые касаются нарушений природоохранного законодательства. По каждому факту проводятся надзорные мероприятия, принимаются меры в рамках полномочий.
В ростовских СМИ появилась информация об опасных химотходах, сливаемых в реку Северский Донец.
Инспекторами министерства природных ресурсов и экологии области 10.02.21 проведено выездное обследование территории, выявлены следы розлива, засыпанные песком. Для установления обстоятельств административного провонарушения возбуждено и проводится административное расследование.
Одновременно с этим, направлено письмо в Административную инспекцию Ростовской области для принятия мер в части несоблюдения правил благоустройства муниципального образования.
Вопрос остается на контроле минприроды области.