Как в Ростове школьник из-за разбитого телефона чуть не стал двоечником

Подросток из-за сломанной камеры чуть не стал двоечником Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове ученик восьмого класса Сергей Иванов (имя изменено – прим. ред) из-за ситуации с коронавирусом оказался на дистанционном обучении. Как рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в благотворительном фонде «Твори добро РНД», подросток растет в неполной, но благополучной семье.

- Мама Сережи одна воспитывает сына и дочку. Мы давно знаем их. Пока женщина находилась в декретном отпуске, помогали, чем могли: продуктами, бытовой химией, средствами личной гигиены, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» президент благотворительного фонда Ирина Бурлакова.

Как только дочка подросла, ростовчанка устроила ее в детский сад, а сама вышла на работу – продавцом-консультантом в сетевой продуктовый магазин.

В материальном плане семье стало жить чуть легче. Но все равно приходится экономить, так как зарплаты в 25 тысяч рублей с трудом хватает на самое необходимое. А недавно Сережа уронил телефон.

- После этого в гаджете сломалась камера, - пояснила собеседница.

Но подросток, понимая, что маме и так с трудом удается зарабатывать деньги, не просил новый мобильный. Только вот незадача – началось дистанционное обучение. На уроки Сережа выходил через телефон, так как в семье нет ноутбука. А из-за сломанной камеры подросток не мог включить режим видео.

- Учитель требовала, причем, в довольно жесткой форме, чтобы Сергея было видно в конференции. В противном случае грозила поставить двойку, - говорит Ирина. – Я лично слышала аудиозаписи этих уроков. Когда в нашем фонде узнали об этом, то волонтеры сразу же поставили перед собой задачу помочь подростку.

Неравнодушные ростовчане откликнулись на призыв о помощи. Деньги на мобильный собрали быстро. И теперь Сережа выходит на уроки с работающей камерой. А в дневнике у него – одни четверки и пятерки!

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