Гимнаст Никита Нагорный заказал на Шри-Ланке билборд в поддержку российских олимпийцев

Сам Нагорный успешно выступил на Олимпиаде в Токио. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Гимнаст Никита Нагорный заказал билборд с надписью на русском языке на Шри-Ланке. С помощью баннера ростовский спортсмен поддержал коллег, участвующих в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Нагорный рассказал, что наткнулся в интернете на творчество Сергея Овсейкина. Художник использует необычный холст — билборд, на который наносит надписи на русском языке. На днях он провел аукцион, главный приз в котором — возможность придумать фразу для билборда.

Гимнаст принял участие в аукционе, а в итоге и выиграл его. Он предложил художнику несложную надпись: «Не паримся» в поддержку российских спортсменов.

— «Не паримся» — вариант в поддержку наших олимпийцев. Считаю, что это подходящий слоган для нашей сборной в Пекине! Побеждайте, не обращая внимания на все ограничения и запреты, — рассказал Нагорный.

Подписчики поддержали идею Никиты Нагорного. Под фотографией билборда появилось много одобрительных комментариев: «Отличный мощный слоган», «ROCовая Россия!!! ROC справедливости и честных побед», «Молодец этот художник!».

Напомним, ростовский гимнаст Никита Нагорный принимал участие в летней Олимпиаде в Токио. Он завоевал золото в командных соревнованиях и две бронзы в личном многоборье и упражнении на перекладине.

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