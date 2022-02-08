Новости Ростова-на-Дону на 8 февраля 2022: жители начали собирать подписи против увеличения платы за капремонт

Ранее власти подтвердили, что плата за капремонт вырастет в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 8 февраля 2022 —публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло за сутки в донской столице и других городах.

Ростовчане, протестующие против строительства Западной хорды, записали видеообращение к Василию Голубеву. Они говорят, что получили около 100 ответов, но ни в одном из них нет причин, по которой дома людей хотят снести. Люди предложили губернатору приехать к ним 17 февраля.

Жители дома в переулке Кривошлыковском завесили его баннерами с обращениями к президенту. Под окнами первого этажа развернули полотна с надписями: «Путин - наш президент!», «Гарант Конституции РФ - помогите!». Напомним, ранее в доме объявили режим чрезвычайной ситуации и начали его расселять. Однако многие не хотят покидать свой дом, настаивая на его реконструкции.

В Ростовской области объявили сбор подписей против повышения платы за капитальный ремонт. Организаторы акции считают, что увеличение взноса противоречит Конституции. Подписи собирают в пунктах в Ростове, Аксае, Батайске, Волгодонске, Сальске, Шахтах, Таганроге, городах Гуково и Миллерово, а также в шести районах региона.

В Ростове впервые госпитализировали новорожденных с коронавирусом. В больницы также стали попадать подростки. Начальник инфекционного госпиталя горбольницы № 20 Максим Ткачев говорит, что детей могут обостряться хронические болезни, например, сахарный диабет и псориаз.

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