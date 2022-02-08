Ростовские любители аниме устроили в главном парке Ростова маски-шоу с костюмами за десятки тысяч рублей

Анимешные костюмы с головой, лапами и хвостом могут стоить дороже 20 тысяч рублей. фото: КАКАСЬЕВА Александра

Для кого-то выходные – это повод провести сериальный марафон с попкорном и чипсами, а для некоторых - отличная возможность устроить костюмированную прогулку.

Так, например, в окрестностях главного парка Ростова - имени Максима Горького - ростовчане запечатлели на камеры мобильных подростков в причудливых масках. Здесь и разноцветный заяц с зелеными ушами, и синий тигренок, и еще пара-тройка выдуманных персонажей.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» решили узнать по какому поводу праздник?

- Ребят, а что это у вас тут такое интересное происходит, - подхожу я к веселой толпе, чтобы узнать по какому случаю маскарад.

Видя мой неподдельный интерес, одна из девушек, отвечает: мол, повода особого нет, просто с друзьями решили устроить костюмированную прогулку.

– Это аниме-герои, мы их сначала придумали, потом нарисовали эскизы и уже после создали сами наряды, - вступила в разговор ее подруга. - Кто-то из ребят обращался за помощью в специальные ателье, а некоторые мастерили образ сами - от начала и до конца.

Как оказалось, подготовка костюма - удовольствие не из дешевых.

- Ну смотрите, - перехватывает разговор первая инициативная девочка. - Моя Фурсона с маской, лапами и хвостом обошлась в 26 тысяч рублей. А у подружки вышло чуть дешевле: весь образ - всего в 14 тысяч.

- Свой эскиз синего тигра я нарисовала за два дня. Правда, на пошив ушла целая неделя, - вступает в наш разговор третья удивительная девушка. - Но тут же главное удовольствие от проделанной работы и реакция окружающих. Кто-то нам приветливо улыбается, а кто-то - странно косится. Но самое главное – это эмоции, а их мы сегодня получили сполна!

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