В Ростове задержали водителя, протаранившего 15 машин

Сотрудники полиции задержали дебошира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове вечером, 7 февраля, во дворе многоквартирного дома в жилом комплексе «Екатерининский» водитель «Шевроле» устроил массовую аварию, сообщили в донском главке. Со слов очевидцев, мужчина въехал на парковку и специально начал таранить автомобили. В результате оказались разбиты 15 машин.

Ростовчане вызвали полицейских.

- На место оперативно прибыл находившийся неподалеку экипаж ППС. Оперативники задержали водителя, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По внешним признакам дебошир был сильно пьян. А когда провели медосвидетельствование, выяснилось, что в крови у водителя действительно есть алкоголь.

В Ростове пьяный автомобилист повредил 15 припаркованных машин. Фото: "Екатерининский. Соседи. Р-н/Д"

В донском главке добавили, что мужчине 29 лет, живет он в Орловском районе, а еще был лишен водительских прав за то, что отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В отношении злоумышленника был составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

- Также собран материал о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Кроме того, Железнодорожный районный суд оштрафовал жителя Орловского района за неповиновение сотрудникам полиции.

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