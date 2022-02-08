Экономист из Ростовской области поехала в Египет отдыхать и стала чемпионкой мира по восточным танцам

Оксана Заводова выиграла чемпионат мира по восточным танцам. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Шахт, 42-летняя Оксана Заводова, с детства увлекалась танцами. Еще в юности посещала ансамбль.

- Исполняла и русские народные, и украинские танцы. А потом – работа, семья, и любимое хобби было позабыто, - рассказала женщина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Но однажды Оксана, работающая в офисе экономистом, узнала, что в городе есть студия восточных танцев.

- Решила попробовать, и мне понравилось. Так и начала заниматься восточными танцами, - рассказывает Оксана.

Неделю назад женщина с мужем полетели в Египет отдыхать. Дело в том, что у обоих – дни рождения.

- Решили отметить их на курорте. С собой я взяла костюм Клеопатры, так как подготовила мужу танцевальный сюрприз, - говорит собеседница.

Женщина занимается восточными танцами четвертый год. Фото: предоставлено героиней публикации

Но так вышло, что наряд пригодился не только для домашней вечеринки.

Случайно женщина узнала, что в городе Шарм-Эль-Шейх проходит Чемпионат мира по восточным танцам LAED.

- Решила попробовать свои силы и отправила заявку: так я стала участницей состязания, - продолжает женщина.

Оксана признается, что на победу особо не рассчитывала, поэтому призовое место стало для нее вдвойне приятным.

В номинациях «Сеньоры Начинающие Фольклор» и «Сеньоры Начинающие Фьюжн» дончанка взяла два первых места. Фото: предоставлено героиней публикации

- Россию на чемпионате представила единственная участница – Оксана Заводова. В номинациях «Сеньоры Начинающие Фольклор» и «Сеньоры Начинающие Фьюжн» она взяла два первых места и стала абсолютной чемпионкой. Оксана занимается в студии «Мегаполис» сети СВТ «Хадижа» с 2019 года, - прокомментировала руководитель-хореограф у Светлана Мансурова.

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