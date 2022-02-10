«Иду вперед, к новым целям»: многодетная мама-курьер из Ростова, выбираясь из черной полосы, пошла в храм

Лада Королева рассказала, как прошло крещение. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в instagram

В свое время ростовчанка Лада Королева прославилась на всю страну тем, что зарабатывала на жизнь, доставляя еду с младенцем на руках. С того момента, как о ней рассказали федеральные телеканалы, жизнь дончанки сильно изменилась.

В поисках лучшей доли она переехала в Москву, где стала мамой уже троих детей. Сейчас Ладе Королевой 21 год. У нее две маленьких дочери и сын. К несчастью, отец детей умер, и теперь, говорит Лада, она может рассчитывать только на себя.

Несмотря на потерю близкого человека, Лада по-прежнему ведет блог в Instagram, в котором рассказывает о своей жизни.

Так, недавно она купила квартиру в ипотеку. Правда, по словам мамы троих детей, долговые обязательства перед банком привели к тому, что ей нечем платить коммуналку. Но Лада не отчаивается.

А еще в жизни ростовчанки произошло радостной событие. На днях она крестила детей и сама приняла крещение.

- Меня и моих детей долго преследовала черная полоса, многие знают, сколько трудностей было, через которые мы прошли. Крестины прошли бесплатно, батюшке дали гостинцы, - рассказала Лада в своем блоге.

По ее словам, детвора вела себя хорошо.

- Теперь у всех троих есть крестики. И даже дали три свидетельства о крещении. Я счастлива. Дальше – больше. Иду вперед к новым успехам и целям, - сказала Лада Королева.

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