Погода в Ростове-на-Дону в выходные 12 и 13 февраля 2022: прогноз синоптиков

Погода в Ростове сильно не изменится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 12 и 13 февраля будет холодно и ветреной. Публикуем прогноз ростовского гидрометцентра.

12 февраля в Ростове будет +1 — +3 градуса ночью и +4 — +6 градусов днем. Днем пройдет небольшой дождь. Скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду, порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. На следующий день, 13 февраля, похолодает до 0 — -2 градуса и до +1 — +3 градусов. Серьезных осадков не предвидится.

12 февраля в большинстве районов Ростовской области пройдут небольшой и умеренный дождь, по северу — с мокрым снегом. Утром по северу возможно налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ночью на термометре будет -2 — +3 градуса, днем — +1 — +6 градусов. 13 февраля в отдельных районах ночью прогнозируются небольшой снег и мокрый снег, день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами изморозь. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Температура ночью — 0 — -5 градусов, при прояснениях — до -10; днем — -1 — +4 градуса.