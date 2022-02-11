65-летний спортсмен из Ростова «побил» рекорд России по отжиманиям на брусьях

Владимир Муран никогда не пропускает тренировки. Фото: официальный аккаунт Владимира Мурана в instagram

Владимир Муран, 65-летний спортсмен-бодибилдер из Ростова, проводит в зале три дня в неделю. Мужчина – любитель силовых тренировок, своей физической формой может дать фору многим молодым атлетам. А еще недавно ростовчанин доказал, что ему не занимать не только мускулов, но и физической силы.

Как рассказал мужчина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», совершенно случайно он увидел по телевизору сюжет о том, как известный 57-летний спортсмен установил рекорд, отжавшись от брусьев 18 раз с весом в 20 килограммов.

- Я еще подумал: «Ну ничего себе!». Я смогу и больше, - рассказывает ростовчанин.- В этот момент ехал на тренировку в зал.

При этом Владимир Муран говорит, что сам раньше так никогда не пробовал отжиматься.

- Но, несмотря на это, сделал то же самое, но не 18, а 20 раз, - продолжает спортсмен.

При этом Владимир Муран говорит, что сделать это было не особенно тяжело.

- Ведь я обычно работаю с большим весом: отжимаюсь и с сорока килограммами, и с 70-ю. Для меня это обычная тренировка, - говорит Владимир Муран. - Я и со штангой сто раз приседаю.

Кстати, несмотря на то, что ростовчанин может похвастаться рельефом, кубиками пресса и бицепсами, сам атлет говорит, что когда приходишь в зал, не надо ставить целей сжечь жир или накачать мышцы.

- Старайтесь быть просто здоровыми людьми, когда вы занимаетесь силовыми упражнениями, тогда и жир лишний уйдет, и тело станет более подтянутым, - сказал собеседник.

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