В Калмыкии «Ниву» разорвало при столкновении с «КамАЗом», погибли четверо

Машина превратилась в груду искореженного металла. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Калмыкия

Смертельная авария произошла в соседней Калмыкии в пятницу, 11 февраля, на федеральной автодороге Р-22 «Каспий». Здесь столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Калмыкия.

- В 13.15 на 186-м километре автодороги в Кетченеровском районе произошло столкновение «КамАЗа» и «ВАЗ-2121», - уточнили в ведомстве. - По предварительным данным, 43-летний житель Дагестана - водитель грузового автомобиля - выехал на встречную полосу, где въехал в «Ниву», за рулем которой был 42-летний житель Калмыкии.

На предоставленном полицией кадре видно, что «Ниву» буквально разорвало от силы удара. В груде искореженного металла мало у кого были шансы на выживание.

От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира легковушки, еще одного пассажира на «скорой» доставили в больницу.

Водитель же грузовика сильных травм не получил и в госпитализации не нуждался. Следственным отделом Сарпинский возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух или более лиц.

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