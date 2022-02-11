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Общество11 февраля 2022 15:13

Ростовчанин отсудил у полиции 250 тысяч рублей за то, что поставили на «Ниссан» колеса от «Жигулей»

Деньги мужчина потратит на ремонт машины
Анна ШИЛЯЕВА
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Побывав на спецстоянке, состояние иномарки сильно изменилось

Побывав на спецстоянке, состояние иномарки сильно изменилось

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчанин в 2018 году купил подержанный Nissan X-Trail, а когда приехал в ГИБДД оформлять авто, выяснилось, что на нем на кузове и двигатели перебиты номера.

Как рассказал адвокат Олег Терновсков, полиция решила проверить, не в угоне ли машина. Автомобиль забрали на спецстоянку полиции, расположенную на левом берегу Дона. Разбирательства шли несколько лет. Потом все же выяснилось, что к угону новый автовладелец не причастен. Следователь вынес постановление о том, чтобы отдать машину владельцу,

Прибыв за авто, мужчина испытал шок. Вместо дорогих зимних колес с дисками на «Ниссане» стояли колеса от «Жигулей». А еще у машины оказался оцарапан корпус и отсутствовал аккумулятор.

Кузов авто оказался поцарапанным. Фото: Олег Терновсков

Кузов авто оказался поцарапанным. Фото: Олег Терновсков

Понимая, что деньги на ремонт потребуются большие, ростовчанин обратился за помощью к адвокату.

- В полицию была направлена претензия, но она осталась без ответа. Тогда мы подали иск в Советский районный суд Ростова, - рассказал «КП - Ростов-на-Дону» адвокат Олег Терновсков.

Суд встал на сторону истца и присудил полиции выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Деньги хозяин машины получил. Всю сумму он потратит на ремонт иномарки.

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