Здесь теперь поют птицы: в день освобождения Ростова 14 февраля вспоминаем, как город пережил оккупацию

Памятник-стела «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» возведен в честь освобождения города от нацистских войск. Фото: Артур СЕЛИМОВ

14 февраля ростовчане отмечают памятную дату - 79 лет со дня второго освобождения донской столицы от фашистской оккупации. Как изменился город с тех пор, а что осталось неизменным - корреспондент "КП - Ростов-на-Дону" подготовил для вас кадры.

Построенный незадолго до войны театр драмы им. Горького был наполовину разрушен. Несколько бомб угодили в здание в сентябре 1941 года, а потом при отступлении в 1943 году оккупанты взорвали театр, и от него осталась половина. Конструкцию восстановили уже спустя несколько десятков лет.

Театр драмы им. Горького восстановили с прежним конструктивистским обликом Фото: Артур СЕЛИМОВ

На Театральной площади теперь спокойно ездит транспорт, ходят люди, а военные = маршируют только в День Победы.

Сегодня по Театральной площади военные маршируют только в День победы Фото: Артур СЕЛИМОВ

У подножия стелы освободителям Ростова, которую возвели в 1983 году, к 40-летию изгнания захватчиков из города, сегодня появились свежие цветы.

Сегодня к каждому монументу в честь наших бойцов несут цветы Фото: Артур СЕЛИМОВ

Город буквально пронизан памятью о тех тяжелых днях оккупации. Смотрите наш ролик!

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